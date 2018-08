Marco Carta dopo l' operazione | Non mi va di entrare nei dettagli

Marco Carta rivela : “Stavo per morire” : “Stavo per morire”: con queste parole Marco Carta gela i fan, raccontando la terribile verità dietro il suo ricovero di qualche tempo fa. Il cantante era finito in ospedale e sottoposto ad un’operazione d’urgenza per quella che era stata indicata come un’ulcera. In realtà si trattava di una patologia molto più grave, tanto da mettere a rischio la vita di Marco Carta. Oggi l’artista sardo sta bene e si sta ...

Marco Carta operazione allo stomaco e cicatrice : “Non era un’ulcera” : La cicatrice di Marco Carta dopo l’operazione allo stomaco: “Non era un’ulcera” Marco Carta è tornato a parlare dell’intervento allo stomaco subìto qualche settimana fa. Un grande spavento per il cantante, che è stato operato d’urgenza. Oggi l’ex vincitore di Amici sta meglio e sta cercando di rimettersi in forma in vista dei prossimi impegni […] L'articolo Marco Carta operazione allo stomaco e ...

Marco Carta in tour/ Dopo il ricovero e l'intervento torna a cantare : date e dettagli : Marco Carta è pronto a tornare in tour e alla musica Dopo il ricovero e l'intervento che aveva mandato in tilt i suoi fan. Ecco tutti i dettagli sul suo ritorno(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Marco Carta sono uguale a Cristiano Ronaldo ma meglio se canto : Il cantante Marco Carta è in perfetta forma dopo il periodo in ospedale, posta uno scatto su “Instagram” ed è subito boom di commenti. Nella didascalia il cantante chiede: «Assomiglio a Cristiano Ronaldo?». Nel post Marco spiega che nelle ultime settimane in tanti gli avrebbero fatto notare la somiglianza a Cristiano Ronaldo e chiede ai follower cosa ne pensano. Le risposte non si fanno attendere. «Per me sei meglio tu Paper». E ancora: «Tu sei ...

Marco Carta giudice di un talent show su La5 - dedicato alle band : Marco Carta pare che abbia in serbo una bella sorpresa per le numerosissime fan che lo seguono con molto amore: sarà giudice di un talent show di La5 che si chiamerà iband. Marco Carta giudice del talent iband su La5 Qualcuno direbbe: Marco is coming back ed è proprio così!! Infatti il cantante sardo, recentemente ricoverato in ospedale per una operazione all’ulcera si sta rimettendo in forma per affrontare i suoi prossimi impegni: due concerti ...

Marco Carta torna al talent - ma da giudice : l'annuncio : Ha sempre ammesso di voler tornare in tv Marco Carta, ma stavolta in un ruolo più consono alla sua professione - non come due anni fa con "L'Isola dei Famosi", anche se fu una bellissima esperienza per lui...