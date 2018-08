: Marcinelle, 'monito per diritto lavoro' - TelevideoRai101 : Marcinelle, 'monito per diritto lavoro' - Rodolfo16992659 : Marcinelle ,un monito ,siamo stai emigranti e lo siamo ancora e non ci hanno mai regalato niente,fate un paragone… -

Nel 62esimo anniversario del disastro di, dove persero la vita 262minatori, in Belgio e in Italia si ricordano le 136 vittime italiane. In Belgio il ministro degli Esteri Moavero partecipa alla cerimonia a. Scrive la presidente del Senato Casellati:"indelebile" il ricordo dei morti, partiti dall'Italia in cerca di. "La memoria è legata a doppio filo alla solidarietà base della nostra comunità.E'unper le istituzioni perché ilsia veramentedi tutti, garantito,tutelato,protetto".(Di mercoledì 8 agosto 2018)