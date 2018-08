Marcinelle - Lega polemica con Moavero : 19.50 I capigruppo di Camera e Senato della Lega replicano al messaggio del ministro degli Esteri Moavero, in occasione della commemorazione della tragedia di Marcinelle, in Belgio, dove persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. "Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente né pagava pranzi e cene in albergo, ai clandestini che arrivano oggi in Italia è poco rispettoso della verità, della storia e ...

Marcinelle - Moavero : tragedia dell’immigrazione. La Lega lo attacca : irrispettoso paragonare italiani ai clandestini : Il paragone degli emigrati italiani del secolo scorso con i migranti che sbarcano sulle nostre coste, ispirato al ministro degli Esteri dall’anniversario della strage di Marcinelle, spacca il governo. Quel parallelismo è giudicato offensivo dalla Lega che ribatte con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: «Paragona...

Marcinelle - Moavero : "Siamo stati migranti - ricordiamolo" : Il ministro degli Esteri in occasione dei 62 anni dalla tragedia in cui morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani

Strage Marcinelle - Moavero : siamo stati emigranti - bisogna ricordarlo - : Con un messaggio per la 62° ricorrenza della Strage in cui morirono 136 minatori italiani , il ministro degli Esteri ha ricordato chi lasciava l'Italia per cercare lavoro all'estero: "Non ...

Marcinelle - Moavero : «Siamo stati anche noi degli emigrati - ricordiamolo quando arrivano» : Sono le parole del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all'estero, in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Nel giorno ...

Moavero per l'anniversario di Marcinelle : "Siamo stati stranieri nel mondo cercando lavoro. Ricordiamocelo quando vediamo arrivare i migranti in Europa" : "Siamo stati una nazione di emigranti, anche in Europa siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro" e bisogna ricordarlo "quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all'estero, in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo nel giorno del 62mo anniversario della tragedia di ...