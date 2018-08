: #Marcinelle, #Lega contro #Moavero: 'Manca di rispetto agli italiani' - giusmo1 : #Marcinelle, #Lega contro #Moavero: 'Manca di rispetto agli italiani' - CyberNewsH24 : #Marcinelle, Lega polemica con Moavero - LodoftBenjiFede : RT @TopaM79: Per #Lega e #FDI le parole del min. #Moavero per l'anniversario di #Marcinelle che invitano a ricordare, quando vediamo arriva… -

I capigruppo di Camera e Senato dellareplicano al messaggio del ministro degli Esteri, in occasione della commemorazione della tragedia di, in Belgio, dove persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. "Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente né pagava pranzi e cene in albergo, ai clandestini che arrivano oggi in Italia è poco rispettoso della verità, della storia e del buonsenso", dicono Molinari e Romeo.(Di mercoledì 8 agosto 2018)