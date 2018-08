: La Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione nella 'Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo'… - Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione nella 'Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo'… - CyberNewsH24 : #Marcinelle, governo ricorda le vittime - AloisioRoberto : RT @Palazzo_Chigi: La Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione nella 'Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo', ist… -

Un tweet di Palazzo Chigila tragedia di, che costò la vita a 262 minatori, 136 italiani. "La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo, istituita in memoria di quella tragedia,tutti i connazionali caduti sul lavoro in patria e all'estero",si legge Dal Belgio,il ministro Moavero: "è una tragedia dell'immigrazione; soprattutto ora che tanti vengono in Europa,non sottostimiamo la difficoltà" ma ricordiamo che noi fummo migranti.(Di mercoledì 8 agosto 2018)