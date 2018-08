Marcello Foa | Dagospia | non sarà presidente Rai ma direttore di rete | accordo Salvini-Di

Giancarlo Giorgetti : 'Su Marcello Foa presidente Rai io spero che Berlusconi si penta' : Forza Italia e Pd continuano col chiedere un nome alternativo, appellandosi ai pareri di quei giuristi concordi sul fatto che Marcello Foa debba essere sostituito. Ma la Lega non molla. E, come ...

Rai - il piano b di Luigi Di Maio : un altro incarico per Marcello Foa : Cominciano a vacillare i grillini sulla strategia di Matteo Salvini per la nomina di Marcello Foa presidente della Rai. Uno stallo che rischia di minare la loro promessa di rivoluzionare Viale Mazzini.

Rai - le conseguenze dello stallo su Marcello Foa : addio a Un posto al sole? : Lo stallo in Rai sul nome di Marcello Foa rischia di avere pesantissime conseguenze anche sui palinsesti. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano , Viale Mazzini rischia di restare senza i gol di ...

Silvio Berlusconi - la tassa sugli spot tv come strumento di pressione per farlo cedere su Marcello Foa? : Da qualche giorno soprattutto nel M5s si parla dell'ipotesi di introdurre una tassazione straordinaria sugli spot pubblicitari in tv. Misura che, ovviamente, penalizzerebbe Silvio Berlusconi e la sua ...

Marcello Foa - Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi riuscirà a convincere i suoi' : Le speranze di Marcello Foa di ascendere alla presidenza della Rai non sono tramontate del tutto? Possibile, almeno leggendo le parole attribuite a Matteo Salvini in un retroscena su La Stampa . 'Il ...

Il figlio di Marcello Foa nello staff di Salvini : Leonardo Foa nella squadra di giovanissimi che cura la comunicazione sui social della Lega. Il Pd all'attacco: "Salvini solito nepotista" Rai, Foa: "Resto come consigliere anziano"

Il figlio di Marcello Foa lavora nello staff comunicazione di Salvini - : Sul profilo LinkedIn di Leonardo, 24enne con laurea alla Bocconi e master all'Ecole de Management di Grenoble, in Francia, si legge che dal settembre 2017 collabora con il ministro dell'Interno

Il figlio di Marcello Foa nello staff di Salvini : Sul social Linkedin , utilizzato soprattuto in ambito professionale, spunta un profilo di Leonardo Foa . Profilo che sembrerebbe corrispondere al figlio del presidente della Rai 'bocciato' dalla ...

"Il nostro Capitano" : Leonardo Foa - figlio di Marcello - al lavoro per lo staff di Matteo Salvini : Foto con citazioni di Salvini, aggiornamenti sulle sue ospitate tv, dettagli per donare il 2 per mille alla Lega: sono solo alcuni dei compiti svolti da Foa junior per lo staff di Matteo Salvini e le cui tracce sono rintracciabili sui diversi social network Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Salvini. E si occupa della propaganda "