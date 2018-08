Manuela Bailo | scomparsa da 11 giorni Ultime notizie Brescia | Bolzan dai messaggi

Manuela Bailo è scomparsa - dubbi su sms/ Ultime notizie Brescia : "quei messaggi non li ha scritti lei" : Manuela Bailo è scomparsa , dubbi su sms: Ultime notizie Brescia , ansia dei familiari, "quei messaggi di non li ha scritti lei". Continuano le ricerche(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:50:00 GMT)

Brescia - la scomparsa di Manuela Bailo è un mistero tra sms e silenzi : Dov'è finita Manuela Bailo? Se lo chiedono i genitori, il convivente ex fidanzato e tutte le amiche. A Nave, paesino in provicina di Brescia, c'è il timore [VIDEO]che a quella ragazza scomparsa nel nulla sia successo qualcosa. La donna è scomparsa nel nulla dallo scorso 28 luglio. Da allora l'unica traccia sono alcuni sms inviati al convivente, ex fidanzato della donna, e al datore di lavoro. Ma da fine luglio nessuna persona ha visto più in ...