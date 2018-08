Manovra - vertice a Palazzo Chigi : Alla riunione, alla quale seguirà il CdM, partecipano oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : 19.38 E' in corso a Palazzo Chigi il vertice governativo in preparazione della legge di Bilancio. Alla riunione, alla quale seguirà il CdM, partecipano oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Presenti anche il ministro per ...

La Lega insiste sul condono - M5s rispolvera la battaglia sulle banche. Vertice sulla Manovra (senza Salvini) : Secondo Vertice sulla manovra domani a Palazzo Chigi. L'appuntamento, in cui si parlerà anche di nomine Rai, si preannuncia ad alta tensione. Tra gli alleati di governo, infatti, continua la rincorsa a cavalcare nuove misure da inserire nei provvedimenti di bilancio. Una competition interna che vede la Lega intenzionata a guadagnare spazi di manovra sui temi economici, territorio "controllato" finora dai 5 Stelle, i quali hanno appena ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Conte : «Discusso il nuovo quadro macro» : Al vertice di questa mattina a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini più il titolare del Mef Giovanni Tria e il ministro per gli Affari Ue Paolo Savona si entra nel vivo del dossier più caldo che attende il governo alla ripresa, e cioè quale forma dare alla prossima Manovra nei paletti imposti dai conti pubblici. Operazione non semplice, con sullo sfondo i mercati in minacciosa ...

Vertice sulla Manovra - per Tria complesso far quadrare i conti (anche senza flat tax e reddito di cittadinanza) : Primo esame a Palazzo Chigi della prossima legge di bilancio. Si sono riuniti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro degli Affari Europei Paolo Savona e quello degli Esteri Enzo Moavero.È soprattutto il confronto fra chi ha promesso provvedimenti importanti di spesa - ad ...

