Manovra | Tria | ' su riforma fisco e reddito cittadinanza bisogna partire davvero E

Fra minacce di dimissioni e spifferi sulla prossima Manovra - riparte l'assedio a Tria da parte del partito della spesa : Tra un attacco ai globalisti e la "beatificazione" di San Pio X "flagellatore del modernismo", il ministro Lorenzo Fontana arriva a dare il suo ultimatum al governo: più fondi o meglio andarsene. "Aiutare famiglie e disabili è una scelta etica più ancora che politica – dichiara in un'intervista a La Stampa - Se non riusciremo a essere vicini ai disabili, a fare qualcosa di concreto, vorrà dire che il ministro ...

Vertice sulla Manovra di bilancio - Conte e Tria confermano flat tax e reddito di cittadinanza ma non dicono come troveranno i soldi : ... reddito di cittadinanza, in una legge di bilancio che deve fare i conti con un'economia in rallentamento e un deficit pubblico in crescita. Il quesito, in termini concreti, è rappresentato dalle ...

Tria-Conte - accordo Manovra “sì reddito cittadinanza e flat tax”/ Ultime notizie : Governo avvia le riforme : Manovra Economica, accordo Tria e Conte: "sì al reddito di cittadinanza e flat tax". Ultime notizie, Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:44:00 GMT)

Manovra - Tria : accordo su quadro macro per avvio flat tax-reddito di cittadinanza : Al centro della riunione a Palazzo Chigi tra il premier Conte, i due vice Di Maio e Salvini più il titolare del Mef e il ministro per gli Affari Ue Savona c’era il dossier più caldo che attende il governo alla ripresa, e cioè quale forma dare alla prossima Manovra nei paletti imposti dai conti pubblici. Operazione non semplice, con sullo sfondo i mercati in minacciosa attesa...

Vertice sulla Manovra - per Tria complesso far quadrare i conti (anche senza flat tax e reddito di cittadinanza) : Primo esame a Palazzo Chigi della prossima legge di bilancio. Si sono riuniti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro degli Affari Europei Paolo Savona e quello degli Esteri Enzo Moavero.È soprattutto il confronto fra chi ha promesso provvedimenti importanti di spesa - ad ...

C'è posta per Tria : i mercati non vogliono la "Manovra Di Maio" : Roma I mercati ieri hanno dato un altro piccolo segnale negativo all'Italia. L'asta di Bot semestrali riservata agli operatori specialisti è stata caratterizzata da richieste inferiori all'offerta. In particolare, sono stati aggiudicati solo il 75% dei 600 milioni messi a disposizione, cioè 450 milioni. Considerato che nell'elenco specialisti del Tesoro ci sono solo tre istituti italiani (Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte ...

Manovra - TRIA NELLA MORSA LEGA-M5S/ Di Maio - “Flat tax e Reddito di Cittadinanza in Legge Bilancio” : Luigi Di Maio, il piano del Ministro M5s: sfida TRIA, "Flat Tax e Reddito Cittadinanza vanno fatti subito, sono emergenze sociali. Tap-Tav, da ridiscutere ma sono opere non correlate"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Tria : "flat tax" nella prossima Manovra : Così il ministro dell'Economia,Tria,alla Camera."Su 800 mld di debiti solo 50 sono recuperabili", annuncia. "Sarà la legge di Bilancio a ridurre l'incertezza dei mercati e a mettere in sicurezza i ...

Tria : "flat tax" nella prossima Manovra : 19.08 Parlare di pace fiscale non significa parlare di nuovi condoni, ma di "un fisco amico che favorisca l'estinzione dei debiti. Significa favorire il rientro dei debiti venendo incontro alle persone più in difficoltà". Così il ministro dell'Economia,Tria,alla Camera."Su 800mld di debiti solo 50 sono recuperabili", annuncia. "Sarà la legge di Bilancio a ridurre l'incertezza dei mercati e a mettere in sicurezza i risparmi degli ...

Flat tax - il ministro Tria : "Avvio già nella prossima Manovra" : ...Pil "Si è avviato con la commissione Ue un dialogo con l'intento di fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di contrastare per quanto possibile il rallentamento dell'economia". La ...

Tria - avvio flat tax già nella prossima Manovra : Tria ha ribadito che la manovra dovrà tenere conto "dello stato dell'economia e non deve innescare una politica pro-ciclica". Questo comunque "non significa non rispettare la riduzione del rapporto ...

TRIA ‘FRENA’ IL GOVERNO : Manovra LIGHT?/ Salvini - “oltre i numeri Ue” : Mef ‘accerchiato’ da Lega-M5s : MANOVRA Economica, TRIA ‘FRENA’ Di Maio e Salvini "no spese fuori da vincoli di bilancio". Ultime notizie, vicepremier M5s "nessuna contrapposizione col Mef": Lega, "oltre numeri Ue"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Tria-Cinquestelle - dopo la Manovra il nuovo fronte è quello delle banche : Parlando al G20, il ministro dell'Economia aveva spiegato, per l'ennesima volta, che il programma di governo sarà attuato 'nei limiti di bilancio'....

Tria : 'nessuna Manovra bis - programma di governo nei limiti di bilancio' : Nessuna manovra-bis in programma. E' quanto ha rivelato il ministro dell'Economia e Finanze, Giovanni Tria da Buenos Aires, dove il ministro è intervenuto alla conclusione dei lavori del G20 a Buenos Aires. 'Per l'Italia questo G20 è stata l'occasione per spiegare agli ...