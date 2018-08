Manovra | reddito di cittadinanza e Tav | tutto rinviato a settembre

Manovra - Tria : 'su riforma fisco e reddito cittadinanza bisogna partire davvero. E investimenti pubblici decisivi' : "Su riforma fiscale e reddito di cittadinanza bisogna partire davvero". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, in un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore. Ma nella prossima Manovra non saranno presenti 'solo' flat tax e reddito di cittadinanza. Il ministro rassicura anche sulla ...

Manovra Di Maio : no aumento iva - 'sì flat tax e reddito di cittadinanza'. No strappi con Ue : la Manovra economica al centro del dibattito politico. Il vicepremier luigi Di Maio esclude strappi con l'Unione Europea e ribadisce anche che non ci sarà l'aumento dell'iva mentre conferma che gli ...

Manovra - Di Maio : 'no aumenti Iva o strappi con Ue - sì flat tax e reddito di cittadinanza : La legge di stabilità al centro del dibattito politico, con i dubbi sulle coperture per realizzare i provvedimenti-simbolo dell'esecutivo giallo-verde -

Manovra - Di Maio : “Le emergenze in Italia sono tasse e povertà. Quindi avanti con flat tax e reddito di cittadinanza” : In Italia le emergenze sono “tasse e povertà“. Dopo giorni di discussioni su legge Mancino e razzismo che diventano mesi se il discorso si allarga alla questione immigrazione, Luigi Di Maio da Fabriano rimarca quali sono i “due grandi problemi” su cui il governo deve intervenire. E le ricette sono già pronte: da una parte la flat tax, dall’altra il reddito di cittadinanza, entrambe da avviare insieme nella legge di ...

Vertice sulla Manovra di bilancio - Conte e Tria confermano flat tax e reddito di cittadinanza ma non dicono come troveranno i soldi : ... reddito di cittadinanza, in una legge di bilancio che deve fare i conti con un'economia in rallentamento e un deficit pubblico in crescita. Il quesito, in termini concreti, è rappresentato dalle ...

C'è accordo - in Manovra primi passi reddito di cittadinanza e flat tax dopo vertice a Palazzo Chigi : ... che registra, come ha certificato di nuovo l'Istat, un calo dei ritmi di crescita che fa "decelerare" l'economia. L'asticella del Pil a fine anno si posizionerà sicuramente al di sotto dell'1,5% ...

In Manovra primi passi per reddito e flat tax : Avvio di reddito di cittadinanza e flat tax nella manovra. E' l'accordo raggiunto dopo due ore a Palazzo Chigi al vertice con il premier Conte, i vice Salvini e Di Maio e il ministro Tria. Mercati ...

Una Manovra con flat tax e reddito Coperture - l'incognita del rialzo Iva : L'economia sta rallentando, e i margini di manovra per il 2018 si sono ridotti al lumicino. Lo stesso Matteo Salvini parla ormai di un'attuazione graduale del programma. «La manovra d'autunno non ...

Una Manovra con flat tax e reddito Coperture - l’incognita del rialzo Iva : Il governo fa il punto in vista della legge di Bilancio. Lo spread sale fino a quota 270 poi ripiega

Tria-Conte - accordo Manovra “sì reddito cittadinanza e flat tax”/ Ultime notizie : Governo avvia le riforme : Manovra Economica, accordo Tria e Conte: "sì al reddito di cittadinanza e flat tax". Ultime notizie, Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:44:00 GMT)

Manovra - Tria : accordo su quadro macro per avvio flat tax-reddito di cittadinanza : Al centro della riunione a Palazzo Chigi tra il premier Conte, i due vice Di Maio e Salvini più il titolare del Mef e il ministro per gli Affari Ue Savona c’era il dossier più caldo che attende il governo alla ripresa, e cioè quale forma dare alla prossima Manovra nei paletti imposti dai conti pubblici. Operazione non semplice, con sullo sfondo i mercati in minacciosa attesa...

Vertice sulla Manovra - per Tria complesso far quadrare i conti (anche senza flat tax e reddito di cittadinanza) : Primo esame a Palazzo Chigi della prossima legge di bilancio. Si sono riuniti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro degli Affari Europei Paolo Savona e quello degli Esteri Enzo Moavero.È soprattutto il confronto fra chi ha promesso provvedimenti importanti di spesa - ad ...

Manovra : senza Flat tax - reddito di cittadinanza e pensioni costa già 22 miliardi : Il problema è che rispetto all'inizio della primavera " quando il governo Gentiloni aveva presentato un Documento di economia e finanza fatto solo di numeri e privo d'impegni politici " la situazione ...

Manovra - TRIA NELLA MORSA LEGA-M5S/ Di Maio - “Flat tax e Reddito di Cittadinanza in Legge Bilancio” : Luigi Di Maio, il piano del Ministro M5s: sfida TRIA, "Flat Tax e Reddito Cittadinanza vanno fatti subito, sono emergenze sociali. Tap-Tav, da ridiscutere ma sono opere non correlate"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:00:00 GMT)