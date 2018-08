Manovra di soli assaggi

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Reddito di cittadinanza, la flat tax, il superamento della legge Fornero, e per concludere l'obiettivo di scongiurare l'aumento dell'Iva. Di tutto questo, nella legge di bilancio che l'esecutivo dovrà approvare entro il 15 ottobre, finirà poco o nulla: solo dei piccoli. E il come è ancora da valutare. Forse solo il disinnesco della clausola di salvaguardia che farebbe aumentare l'Iva è l'unica misura (quasi) certa di vedere la luce. Di certo, sottolinea Luigi Di Maio, tutto sarà fatto "nell'ambito dei vincoli di bilancio" e ciò fa capire quanto le maglie siano strette e quanto poco spazio ci sia per le promesse da campagna elettorale.Comunque sia il cantiere della legge di bilancio è aperto. Al secondo vertice, nel giro di pochi giorni, partecipa a sorpresa anche Matteo Salvini. C'è il ministro Giovanni Tria che anticipa i ...