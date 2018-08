Mangostano | proprietà | benefici e controindicazioni

ideegreen

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ilè un frutto tropicale, rispetto ad altri è relativamente poco conosciuto ma non per questo dobbiamo pensare che sia meno buono o che faccia meno bene. Vediamo cheha, gusto compreso, perché lo si può acquistare ed introdurre nella nostra dieta in modo che diventi la più ricca possibile. Possiamo anche usarlo per sorprendere degli amici a cena con un tocco di esotismo. Questo frutto, e la pianta su cui cresce, provengono dal Sud-Est asiatico, ilsi presenta con una buccia violacea non troppo attraente ma andiamo oltre: all’interno ha una polpa carnosa. (altro…)Idee Green.