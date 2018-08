Mamma single riceve una mancia da capogiro | ma decide di non spenderla per sé

L'appello di una Mamma single per trovare il "ragazzo sexy" incontrato in aereo : "Perché non gli ho lasciato il numero?" : Una mamma single inglese ha lanciato un appello su Facebook per ritrovare l'uomo che era seduto accanto durante un volo di ritorno dalla Spagna e con cui avrebbe flirtato, pur non avendo proceduto allo scambio dei numeri di telefono. La curiosa vicenda è riportata dal Daily Mail.Così la mamma single Jo, memore dei bei momenti trascorsi sul volo Valencia-Gatwick, ha chiamato alL'appello li utenti del social network, fornendo qualche ...