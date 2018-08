Maltempo | temporale a Palermo | allagamenti e disagi

Maltempo in Calabria - veloce temporale tropicale sulla spiaggia di Soverato [FOTO e VIDEO] : Curioso fenomeni d’instabilità stamattina in Calabria, e precisamente a Soverato in una delle più ambite spiagge della costa jonica catanzarese: poco dopo le 10:00 un violento temporale s’è formato praticamente dal nulla, in pochi minuti, scatenando il panico sul litorale per i tuoni fragorosi. Successivamente è iniziata una pioggia particolarmente calda, tanto che i bagnanti hanno continuato a rimanere persino in acqua. La ...

Maltempo in Calabria - forte temporale a Catanzaro : disagi per gli allagamenti [LIVE] : Maltempo in Calabria: un forte temporale ha colpito Catanzaro dopo le 13 scaricando in poco tempo 54mm di pioggia a Sant’Elia Janò, 46mm a Soveria Simeri, 34mm a Gimigliano, 29mm a Catanzaro. disagi per gli allagamenti in molte aree della città e della provincia. Il Maltempo continuerà anche nelle prossime ore su gran parte della Regione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti ...

Maltempo in Calabria - enorme tornado si abbatte sulla Costa Viola a Palmi e violento temporale colpisce l’Aspromonte [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Maltempo : forte temporale in atto su Roma [GALLERY] : 1/4 Credit: Antonio Ragonesi ...

Maltempo Toscana : violento temporale e disagi nel Pisano : violento temporale questa mattina in provincia di Pisa: particolarmente colpita la Valdera, nelle zone di Ponsacco e Lari. Registrati allagamenti e piccole frane lungo le strade locali senza interruzione della viabilità. A Fauglia un fulmine ha colpito un albero che si è incendiato (l’incendio è stato spento dai vigili del fuoco) e un’altra saetta ha colpito un annesso agricolo del Comune di Capannoli, mandando in fiamme il ...

Maltempo - temporale a Vercelli : crolla il tetto della chiesa di Sant’Agnese : Una parte del tetto della chiesa di Sant’Agnese, a Vercelli, è crollata per effetto del forte vento che si è abbattuto ieri sera sulla città. Ad intervenire, transennando l’area, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo con l’ausilio di una gru. Nessuna tegola, fortunatamente, è caduta sulla strada; quelle crollate all’interno sono state fermate dal sottotetto. Nessun ...

Maltempo : temporale sul Torinese - allagato ospedale di Chivasso : Maltempo: temporale sul Torinese, allagato ospedale di Chivasso Un violento temporale ha causato la chiusura del policlinico per circa due ore. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche in cantine e strade allagate. Pioggia, vento e grandine anche sull’Astigiano, dove il vento ha fatto cadere alberi e scoperchiato ...

Maltempo Umbria : violento temporale nella notte - diverse decine di interventi : violento temporale nella notte in Umbria: diverse decine gli interventi dei vigili del fuoco in gran parte della regione. Particolarmente colpita la zona dell’Orvietano. I pompieri sono intervenuti soprattutto per alberi e rami caduti per il vento ma anche per allagamenti di sottopassi e scantinati. Nell’Orvietano le piante hanno colpito anche una vettura e la facciata di una casa, senza conseguenze per le persone. In provincia di ...

Maltempo : violento temporale su Torino - allagamenti e disagi : Un violento temporale si è abbattuto su Torino nel tardo pomeriggio di oggi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per cantine e garage allagati. La pioggia ha causato qualche disagio anche al traffico, soprattutto in corso Trapani e in strada Altessano, all’altezza di corso Lombardia, dove le strade si sono allagate. L'articolo Maltempo: violento temporale su Torino, allagamenti e disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Torino : rimosso albero caduto su auto durante temporale : Rimossa dai Vigili del Fuoco di Torino la grande pianta ornamentale che questa mattina in lungo Po Antonelli, a seguito di un forte temporale, è crollata su alcune autovetture senza occupanti a bordo. L'articolo Maltempo Torino: rimosso albero caduto su auto durante temporale sembra essere il primo su Meteo Web.

MILANO - VIOLENTA GRANDINATA E ALLAGAMENTI/ Video - ultime notizie Maltempo : temporale e rischio tromba d'aria : tromba d'aria e nubifragi a Ciarnin, Video. ultime notizie maltempo: alberi divelti e stabilimenti danneggiati, ma nessun ferito. VIOLENTA GRANDINATA a MILANO, primi ALLAGAMENTI(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:38:00 GMT)

Maltempo - forte temporale a Bologna : allerta del Comune : “forte temporale in corso su Bologna: massima attenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi”. L’ha scritto sui propri profili social il Comune di Bologna. Sulla città sono in corso violente piogge accompagnate da forti venti che stanno facendo scuotere gli alberi anche nel centro storico e lungo i viali di circonvallazione. Disagi al traffico e sono segnalati black out elettrici. Il profilo twitter di allerta meteo della ...

Maltempo Toscana : temporale a Viareggio - strade allagate : Passeggiata e strade allagate a Viareggio, in Versilia, a causa di un temporale: la pioggia è caduta nell’area per breve tempo, e ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità. L'articolo Maltempo Toscana: temporale a Viareggio, strade allagate sembra essere il primo su Meteo Web.