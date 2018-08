Maltempo Svizzera | 50 mm di pioggia in un’ora | un devastante flusso di fango e roccia

Maltempo Svizzera : turisti bloccati - soccorsi in elicottero : Le frane e gli smottamenti causati dai forti temporali che si sono abbattuti la sera del Primo di agosto sul Cantone dei Grigioni, nella Svizzera orientale, hanno interrotto alcune strade mettendo in difficoltà i turisti. Si è dovuto ricorre anche ad elicotteri per sfollare le persone rimaste bloccate. Nessuno è rimasto ferito. Una famiglia di tre persone ha dovuto trascorrere la notte in auto nella galleria Val S-charl, in Bassa Engadina, a ...

Maltempo in Svizzera - violenta tempesta su Losanna : piogge torrenziali e venti di 80 km/h mandano in tilt la città [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Maltempo - valanga in Svizzera : riaperto il colle del Gran San Bernardo : riaperto al traffico il colle del Gran San Bernardo, chiuso ieri pomeriggio a causa di una valanga finita sulla strada in territorio svizzero. Il distacco si è verificato vicino al posto di frontiera, a causa delle intense piogge che si stanno registrando nella zona. Il colle era stato riaperto al traffico lo scorso 5 giugno dopo la chiusura invernale. L'articolo Maltempo, valanga in Svizzera: riaperto il colle del Gran San Bernardo sembra ...