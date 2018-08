Maltempo | la pioggia ferma anche la musica | annullato il concerto di Piero Pelù

Maltempo Svizzera - 50 mm di pioggia in un’ora : un devastante flusso di fango e roccia colpisce Chamoson [FOTO e VIDEO] : 1/14 ...

Maltempo - fulmini e pioggia su Ragusa : L'ondata di Maltempo annunciata nei giorni scorsi dalle previsioni meteo e' arrivata. Dalle 14 circa su Ragusa si sta abbattendo un temporale

Maltempo Austria - esondano 4 fiumi dopo 2 giorni di pioggia intensa : devastanti alluvioni allagano case e strade [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo Novara - tromba d’aria e violento nubifragio : circa 100mm di pioggia in un’ora [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo - l’estate non decolla : pioggia - fulmini e trombe d’aria da Nord a Sud [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo Padova : danni per milioni di euro a causa dei nubifragi - “30mm di pioggia per metro quadrato in appena 20 minuti” : I violentissimi temporali che hanno colpito Padova sabato pomeriggio e ieri sera, hanno causato, come è già noto, numerosi danni. Soprattutto sabato, spiega in una nota il Comune, “si è trattato di un evento straordinario per intensità con raffiche di vento che hanno toccato i 100km/h, secondo i dati rilevati dalle stazioni meteo, e pioggia torrenziale. I pluviometri hanno rilevato oltre 30mm di pioggia per metro quadrato in appena 20 ...

Maltempo in Sicilia : dal giorno più caldo dell’anno al devastante vento di oggi - e adesso arriva la pioggia [FOTO] : 1/10 ...

Maltempo Campania : pioggia a Napoli - allagate diverse strade : Forti piogge nelle scorse ore hanno provocato allagamenti in diverse strade di Napoli e provincia: il traffico è andato in tilt in diversi quartieri, in quanto sia la sede stradale che i marciapiedi sono stati completamente sommersi dall’acqua. L'articolo Maltempo Campania: pioggia a Napoli, allagate diverse strade sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - danni e disagi in Provincia di Pisa : 110mm di pioggia a Crespina Lorenzana. Nuova allerta meteo per domani : danni e disagi in Provincia di Pisa a causa di un forte temporale che ha colpito l’entroterra Pisano in particolar modo nelle zone di Lari e Ponsacco. A Crespina Lorenzana sono caduti 110mm di pioggia. Nella zona di Lari i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire circa 10 interventi per allagamenti e smottamenti lungo le strade locali senza tuttavia dover far ricorso ad interruzioni della viabilità. Un fosso nella zona di Perignano ha invece ...

Maltempo Trento : la pioggia rovina lo spettacolo al Forte di Cadine : La pioggia caduta ieri sera ha rovinato il debutto dello spettacolo Mato de Guera, nell’ambito della quarta edizione di Sentinelle di Pietra, in programma alle 21 al Forte di Cadine. Il recupero è previsto il 18 agosto alle 18 alla Tagliata Superiore di Civezzano. L'articolo Maltempo Trento: la pioggia rovina lo spettacolo al Forte di Cadine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Coldiretti : “Danni da inizio estate - pioggia raddoppiata” : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate che si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati che hanno fatto salire ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni alle campagne dall’inizio dell’anno. E’ quanto stima la Coldiretti nel ...

Maltempo - rami in strada per la pioggia : interventi dei Vigili del Fuoco a Jesi : Circa 20 minuti di pioggia molto intensa nello Jesino sono stati sufficienti per danneggiare nel pomeriggio alcuni alberi e piante nella zona: molti rami sono finiti sulla sede stradale e i Vigili del Fuoco hanno compiuto diversi interventi per liberare carreggiate. L'articolo Maltempo, rami in strada per la pioggia: interventi dei Vigili del Fuoco a Jesi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : l’Italia affoga con il +124% di pioggia a giugno : L’estate inizia in Italia con la caduta del 124% di pioggia in più a giugno, che si classifica all’ottavo posto tra i più bagnati dal 1800, rispetto alla media storica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr in occasione dell’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sul Veneto in una stagione segnata da nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo la ...