Maltempo | dal bollino rosso agli acquazzoni spezza-estate

Maltempo USA - devastante tempesta di grandine in Colorado - chicchi come palle da softball : molti feriti - almeno 14 in ospedale [FOTO e VIDEO]

Maltempo - devastanti alluvioni seminano distruzione in Algeria e Tunisia : morti e feriti nel deserto mentre l'Europa soffoca dal caldo [FOTO e VIDEO]

Due escursionisti bloccati dal Maltempo a 2000 metri : li hanno recuperati nella notte - Cronaca dal nord ovest : Volevano regalarsi un sabato in montagna, in alta quota. Solo che la gita è durata inaspettatamente fino alle prime luci dell'alba di domenica. Disavventura per due escursionisti che sabato 4 agosto ...

Maltempo : 24enne colpito da un fulmine mentre scappa dal nubifragio in spiaggia : A lanciare l'allarme sono stati gli amici e la fidanzata con i quali stava andando via dalla spiaggia in località Punta Prosciutto a causa del violento nubifragio. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da una automedica e trasportato presso l’ospedale di Manduria.Continua a leggere

Allerta meteo Campania : Maltempo dalle 14 alle 20 : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole dalle 14 alle 20 di oggi su tutto il territorio. In particolare, sono previste precipitazioni locali, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione civile, precisa che “i fenomeni temporaleschi saranno ...

Maltempo : otto persone bloccate dalla piena nell’Orrido di Botri : Un gruppo di otto persone intento ad effettuare la discesa integrale dell’Orrido di Botri, grande canyon che si trova in provincia di Lucca, è rimasto bloccato a causa di una piena improvvisa provocata da un temporale. Sul posto la squadra di Lucca del soccorso alpino e speleologico toscano (Sast). Due persone sono già uscite e si trovano a Ponte a Gaio, quattro si trovano all’incirca a metà dell’orrido mentre le altre due sono ...

Maltempo Firenze : ripiantati gli alberi a 3 anni dal nubifragio : Si concluderà entro il prossimo autunno il lavoro di ricostruzione del patrimonio arboreo e del verde pubblico varato dal Comune di Firenze dopo il ‘downburst’ che colpì la zona sud della città il 1 agosto 2015, abbattendo con vento e forte pioggia 1400 alberi, e provocando la morte del 19enne Alessio Sabatini. Il parco Anconella-Albereta è stato completamente sistemato: grazie ad una donazione di Legacoop Toscana di 100 mila euro ...

Maltempo : domande per Moena da presentare dal 10 agosto : La presentazione delle domande per l’ottenimento dei contributi e indennizzi previsti, dovrà avvenire entro i seguenti termini: entro 60 giorni a decorrere dal 10 agosto per quanto riguarda i danni ai veicoli; entro 120 giorni a decorrere dal 10 agosto per quanto riguarda le altre tipologie di danno. Le strutture organizzative della Provincia a cui vanno indirizzate le domande sono: il Servizio prevenzione rischi, per quanto attiene le ...

Maltempo : 5 milioni di euro dalla Provincia di Trento per Moena : Sono cinque i milioni di euro a disposizione per sostenere chi, a Moena e Soraga, ha subito danni a causa del Maltempo che il 3 luglio scorso ha colpito duramente la Val di Fassa. Con un provvedimento adottato dalla giunta Provinciale di Trento sono stati decisi criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi e anche i tempi per la presentazione delle domande. “Possiamo proprio dire – ha sottolineato il presidente ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Raccolti distrutti dalla grandine” : Trombe d’aria, nubifragi e chicchi di grandine dalle dimensioni di noci si sono abbattute all’improvviso sulla Puglia dopo giornate di caldo torrido. Lo sottolinea in una nota Coldiretti Puglia il cui presidente, Gianni Cantele, evidenzia che “in questa stagione è la grandine l’evento più grave per gli agricoltori perché causa danni irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di ...

Maltempo a Canosa - un uomo trascinato dall’acqua sotto un’auto. Il salvataggio di tre passanti in diretta : Il Maltempo ha investito buona parte della Puglia. In particolare, la provincia di Barletta-Andria-Trani, dove i temporali e la grandine sono proseguiti fino a lunedì 23 luglio. A Canosa di Puglia le strade si sono trasformate in fiumi, creando numerosi disagi. Un uomo, nel video, è stato trascinato dall’acqua sotto un’auto, finché sono intervenute alcune persone che lo hanno tratto in salvo. Gli acquazzoni hanno coinvolto anche la ...

Maltempo in Sicilia : dal giorno più caldo dell'anno al devastante vento di oggi - e adesso arriva la pioggia [FOTO]

Maltempo Sicilia : ramo spezzato dal vento centra camion - 2 feriti sulla A18 : Le forti raffiche di vento che hanno imperversato nelle scorse ore in Sicilia hanno spezzato il ramo di un albero, che ha centrato la copertura superiore di un camion in transito sulla A18 Messina–Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre: l’autista e il passeggero sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. I due sono stati trasportati nell’ospedale di Acireale dal personale del 118: al primo è ...

L'Italia piegata dal Maltempo : danni e disagi a causa dei forti temporali : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d'acqua, trombe d'aria e grandinate che si sono abbattuti a...