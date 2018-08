Malgioglio tra Mara Venier e Barbara D' Urso Amo entrambe | sono le mie grandi

Malgioglio e Biondo - strana (ma divertente) coppia sui social : Sul profilo Instagram del paroliere italiano è comparso un esilarante video insieme al trapper di Amici

Malgioglio e Biondo - strana (ma divertente) coppia sui social : Cristiano Malgioglio e Biondo: il video insieme Da un lato uno dei più grandi parolieri italiani, dall’altro un trapper giovanissimo, da poco uscito da un talent show. Mettili insieme e il risultato sarà esilarante...

Scontro a distanza tra Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci : Il detto dice "L'amore non è bello se non è litigarello" ma in questo caso il contesto cambia poiché si tratta di un legame d'amicizia ma movimentato da provocazioni a destra e manca. Parliamo di Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci, conosciuti soprattutto per il loro carattere fumantino e per la loro appariscenza che non passa inosservata.I due, uniti da una conoscenza datata non se le mandano a dire. Lo 'Scontro' era partito da ...

Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo traslocano in Rai?/ L’indiscrezione : corteggiamenti e nuovi show : Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo traslocano in Rai? L’indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale "Oggi", corteggiamenti dai alcuni programmi e nuovi show.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:48:00 GMT)

Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci/ Foto - le nuove critiche : scambi di “veleni” tra regine della TV : Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci: Foto, le nuove critiche del paroliere sicialiano all'amico esperto di moda: scambi di “veleni” tra regine della TV.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:28:00 GMT)

Cristiano Malgioglio elogia la d’Urso : “Alla gente piace il trash” : Barbara d’Urso: i complimenti di Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio, soltanto una settimana fa, era uno dei due opinionisti del Grande Fratello scelti da Barbara d’Urso, che da quest’anno è tornata la padrona di casa del reality più famoso di sempre. Ora, a distanza di qualche giorno, può commentare in maniera diretta la sua nuova esperienza televisiva e lo fa attraverso le pagine della rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Il ...

Domenica In : Cristiano Malgioglio e Giucas Casella ‘tradiscono’ la d’Urso : Malgioglio e Casella a Domenica In: Barbara d’Urso beffata Come tutti sapranno bene Mara Venier la prossima stagione televisiva tornerà in Rai per condurre la nuovissima edizione di Domenica In. E’ vero, che ancora non c’è stata alcuna ufficialità, ma la esuberante conduttrice ospite una decina di giorni fa a Che Tempo Che fa da Fabio Fazio l’ha fatto capire in più occasioni. Ma non è finita qua perchè proprio il ...

Gf - la D'Urso entra nella Casa per tagliare i capelli ad Alberto - ma il microfono di Malgioglio rimane aperto : La finale del Gf Nip è iniziata con il botto, dal filmato dei ragazzi nella Casa a Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio che hanno fatto una rivisitazione del matrimonio dell'anno, quello tra il ...

Avanti un altro - pure di sera : si sfidano ‘realtà e reality’. Tra gli ospiti D’Urso - Malgioglio - Di Pietro : Avanti Un altro pure di sera Ultima incursione catodica da padrone di casa per Paolo Bonolis prima delle vacanze estive. Mercoledì 6 giugno, in prima serata su Canale 5, torna “Avanti un altro, pure di sera!”. Sulla scia di una stagione molto fortunata in preserale (media di 4.394.000 spettatori con uno share del 21.65%), Avanti un altro! anche quest’anno conquista il prime time e si arricchisce di diversi ospiti. Il “regalo” ...