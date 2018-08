Malcuit al Napoli | ora è ufficiale

Calciomercato Napoli - non solo Ochoa : tentativo per Ospina. Malcuit firma per 4 anni con opzione per il 5° : Altro giro, altro obiettivo per la porta: il Napoli ha puntato David Ospina, numero uno dell'Arsenal. Un po' di dati: classe '88, gioca nei Gunners dal 2014 ed è il titolare della nazionale colombiana,...

Napoli - ecco quanto guadagnerà Malcuit : L'affare è stato chiuso dalle società per 11,5 milioni di euro più 1 milione di bonus con il giocatore che secondo Sky Sport ha firmato un contratto da 4 anni a 1,5 milioni di euro a stagione.

Napoli : preso Malcuit - Koulibaly rinnova : ANSA, - Napoli, 4 AGO - "Malcuit l'abbiamo preso, arriva a titolo definitivo, 12 milioni più bonus per un totale di 13". Lo ha annunciato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Sky prima ...

Napoli - De Laurentiis : "Preso Malcuit - Koulibaly rinnova" : Il Napoli blinda Kalidou Koulibaly fino al 2023 e chiude per il terzino destro Malcuit dal Lilla. Ad annunciarlo il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel pre-partita dell'amichevole contro il ...

Calciomercato Napoli - preso Malcuit. Koulibaly rinnova 5 anni incontro per Ochoa : Il Napoli ha chiuso per Kevin Malcuit, affare fatto. E a confermarlo è stato lo stesso presidente azzurro su Sky Sport: "Arriva a titolo definitivo per 13 milioni". Il Napoli, dopo tanta ricerca in giro per l'Europa, ha finalmente il suo terzino destro. Veloce, giovane, un classe '91 di proprietà del Lille, ...