Malattia e visita fiscale | come funziona | le istruzioni dell’Inps

(Di mercoledì 8 agosto 2018) L’assenza temporanea del lavoratore in caso di, determina una serie di obblighi che devono essere osservati al fine del corretto riconoscimento delle giornate dinel cedolino paga. Oltre all’obbligo di recarsi presso il medico curante per l’invio del certificato medico telematico all’Inps, il lavoratore è tenuto a mettere in atto tutti quei comportamenti che gli permettono di tornare sul posto di lavoro il prima possibile. Consulta la sezione Welfare di LeggiOggi Per verificare che ciò avvenga in maniera corretta, sia il datore di lavoro che l’Inps possono disporre le visite mediche di controllo. In pratica, entrambe le parti possono inviare i medici presso l’abitazione dei lavoratori dichiaratisi “malato” al fine di verificare la veridicità dell’evento morboso. Pertanto, i lavoratori devono farsi trovare in casa in determinate fasce orarie che si differenziano a ...