Mai più elisoccorsi Vvf in Liguria | il capo dipartimento cancella la convenzione La

Di Maio - la - ex - fidanzata Giovanna rivela : 'Ci siamo lasciati per colpa della politica : e lui non mi difende più' : E allora, perché è finita? 'La politica ha contribuito. La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci… Prima mi ...

Giovanna Melodia : «Io e Di Maio non stiamo più insieme - e la colpa è della politica» : Giovanna Melodia e Luigi Di Maio non stanno più insieme. Finora non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale: è per questo che l’ex fidanzata del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro ha deciso di raccontare al settimanale Oggi che cosa è successo. «È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta ...

A Foggia la marcia dei Berretti Rossi : 'Mai più schiavi' : Roma, 8 ago., askanews, - Dopo l'incidente a Foggia costato la vita a 12 braccianti, l'attivista sindacale Aboubakar Soumahoro ha promosso la marcia dei 'Berretti Rossi', dei braccianti da Torretta ...

Ford - Mai più contromano con il Wrong Way Alert : La nuova Ford Focus porta al debutto una tecnologia totalmente inedita, il Wrong Way Alert, che promette di evitare le situazioni di pericolo connesse alla guida contromano. Il sistema, infatti, sfrutta la telecamera frontale dell'auto utilizzata anche da altri sistemi per rilevare quando il conducente sta guidando nel senso di marcia errato. Avviso immediato. Il sistema di avviso sarà inizialmente disponibile in Austria, Germania e Svizzera, ma ...

Aida Yespica più sexy che Mai : ecco le FOTO che fanno impazzire i fan : 1/13 ...

[L'analisi] Perché Foa è più importante di Savona. La strana resistenza di Salvini contro Berlusconi e Di Maio : C'è qualcosa di incomprensibile nella vicenda di Marcello Foa presidente della Rai. Sin dall'inizio, basta rileggerne la storia. Salvini e Di Maio avevano trovato un accordo per le nomine su Fabrizio ...

Eutanasia per due bambini di 9 e 11 anni : «I più giovani Mai sottoposti alla pratica» : Farmaci sperimentali, non verificati, per i malati terminali: ecco la nuova legge Il Belgio è l'unico paese al mondo che consente ai minori di poter praticare l'Eutanasia, legale sì in altri paesi, ...

Di Maio - caporalato : "Leggi ci sono - servono più controlli" : Luigi Di Maio, vice presidente del consiglio e ministro del Lavoro, è intervenuto stamane a Radio24 per parlare anche dell’incidente avvenuto ieri nel foggiano e che è costato la vita a 12 braccianti. Con i quattro morti di sabato scorso, il bilancio è di 16 decessi nel giro di pochi giorni, ma il leader del Movimento 5 Stelle non ritiene sia il caso di emanare nuove leggi per arginare il fenomeno del caporalato. Bisognerà applicare meglio ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi più innamorati che Mai : gli scatti hot sotto il sole di Milano Marittima : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sempre più uniti: nonostante i rumors, la storia d'amore tra il ministro dell'Interno e la bella conduttrice sembrerebbe non conoscere crisi. Sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 8 agosto, infatti, campeggiano le foto delle effusioni che la coppia si è scambiata sotto il sole di Milano Marittima, dove i due hanno voluto trascorrere parte delle loro vacanze."Altro che Maiorca, ...

Mai più Hiroshima. L’Italia firmi il trattato : Il 6 agosto di settantatré anni fa l'aviazione statunitense bombardò Hiroshima. Tre giorni dopo, il 9 agosto 1945, una seconda bomba atomica fu sganciata su Nagasaki.Le due bombe causarono tra le 150mila e le 300 mila vittime. Difficile fare calcoli precisi perché le persone colpite dalle radiazioni continuarono a morire nei decenni successivi, ci furono aborti e patologie che al tempo erano ancora difficili da identificare. ...

Di Maio difende il decreto Dignità : “Sulla pelle dei giovani non si lucra più” : Dopo il primo via libera del Parlamento sul decreto Dignità e il contemporaneo addio di Foodora all'Italia, continuano le polemiche politiche, ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ribatte: "Vogliono darmi colpe che non ho, con il decreto diciamo che sulla pelle dei giovani non si può più lucrare".Continua a leggere

Tap - Salvini : “Energia costerebbe 10% in meno. Tav? Più per fare che per disfare”. Di Maio : “Francia capisce i miei dubbi” : All’interno del governo, “su alcune cose dovremo trovare un accordo“. Lo ammette lo stesso vicepremier Matteo Salvini intervenendo sabato sera alla festa della Lega Romagna a Cervia. Le “cose” di cui parla sono innanzitutto la Tav e la Tap. “Secondo me l’Italia ha bisogno di molte infrastrutture soprattutto al Sud“, ha sottolineato di fronte alla platea: “Penso alla Puglia: se arriverà alla ...

Le scene di nudo di Evangeline Lilly in Lost - l’attrice mortificata confessa : “Sono stata costretta - non lo farò Mai più” : La lunga militanza di Evangeline Lilly in Lost, tra i volti principali del cast della serie durata sei stagioni, è stata caratterizzata anche da momenti molto difficili. L'attrice che ha interpretato il ruolo della coraggiosa e sensibile Kate Austen nella serie cult di ABC ha raccontato di non essere sempre stata a suo agio sul set. Parlandone nel podcast di "The Lost Boys" (via Entertainment Weekly), ha rivelato di essere stata costretta a ...