Magic Leap One | disponibile il visore AR da 2295 dollari!

Magic Leap potrebbe essere una delusione : (Foto: Magic Leap) Del misterioso visore per la realtà aumentata Magic Leap si è detto molto fin da quando ancora non si sapeva che si sarebbe trattato di un visore. Dopo mesi di anticipazioni e indiscrezioni finalmente il lancio del dispositivo sembra essere vicino, anche se l’ultima notizia che lo riguarda non promette bene per il suo futuro successo. Alcuni sviluppatori interessati alla piattaforma hanno infatti spulciato la ...