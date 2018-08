Blastingnews

: Investe cinghiale, Ferrari in fiamme: il dramma del sindacalista Cisl Capito !!!! Mavaffa.... - Ricore564 : Investe cinghiale, Ferrari in fiamme: il dramma del sindacalista Cisl Capito !!!! Mavaffa.... - GiovanniFava : Macerata: Ferrari contro cinghiale, 'rossa' in fiamme e completamente distrutta - Penultimo6 : RT @navigatorecurio: Sindacalisti di Macerata in Ferrari... ma Dio è più grande della giustizia umana! -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Una vettura360 Modena è andatadopo un urtounavvenuto sulle colline del maceratese, tra le località di Pieve Torina e Villa Potenza: l’unica persona a bordo,no Rossetti, è rimasta illesa ma l’auto è statadalle. “Era buio, dopo l’urto è esploso tutto” Lastava viaggiando di notte, con alla guida il proprietariono Rossetti che, dopo aver riaccompagnato a casa la compagna, stava rientrando al suo domicilio. Secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, dopo una curva si è trovato unin mezzo alla strada e non è riuscito a evitare l’impatto. L’urto ha fatto esplodere gli airbag, la vettura ha sbandato ed è uscita di strada. “E’ diventato tutto buio, a bordo è esploso tutto – racconta Rossetti – non sono neppure riuscito a frenare, ho intravisto un muretto e per evitarlo ho ...