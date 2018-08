“Ma quanto è bella?” Ineke | la mamma di Michelle Hunziker fa il ‘botto’ sul web

caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 agosto 2018), la showgirl di origine svizzera e moglie di Tomaso Trussardi è tornata a far parlare di sé dopo alcune clamorose dichiarazioni sul pericolo vissuto dalla figlia Aurora Ramazzotti qualche anno fa. ”Una sera è successo quello che noi mamme temiamo: ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte. Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol. Per fortuna mi è venuta in mente di farla portare in un ospedale pediatrico visto che era minore. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi. Non dimenticherò mai quello spavento”. L’intervento diè stato tempestivo e determinato. ”Mi sono sentita in dovere di darle un aut aut serio e imporle di non frequentare più le due persone che per lei erano deleterie, Probabilmente per un po’ mi ha ...