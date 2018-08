M5s-Lega | a Livorno i gialloverdi finiscono in tribunale “Nogarin? E’ come quelli che

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi Opere e vincoli europei : i tre tavoli di gioco che anticipano la gara interna sulla manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...

La Lega insiste sul condono - M5s rispolvera la battaglia sulle banche. Vertice sulla manovra (senza Salvini) : Secondo Vertice sulla manovra domani a Palazzo Chigi. L'appuntamento, in cui si parlerà anche di nomine Rai, si preannuncia ad alta tensione. Tra gli alleati di governo, infatti, continua la rincorsa a cavalcare nuove misure da inserire nei provvedimenti di bilancio. Una competition interna che vede la Lega intenzionata a guadagnare spazi di manovra sui temi economici, territorio "controllato" finora dai 5 Stelle, i quali hanno appena ...

Pasquino : "Conte bravo a mediare tra Lega e M5s" : ... tra Lega e Cinque Stelle, potrà giungergli dai due ministri politicamente non etichettabili: il ministro dell'Economia Tria e il ministro degli Esteri Moavero, sui due fronti caldi dei conti ...

SONDAGGI POLITICI/ M5s e Lega volano verso 60% : migranti - cala popolarità Papa Francesco : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:02:00 GMT)

'La Lega non sacrifichi i suoi consensi per l'alleanza con il M5s' : Confindustria dimostra con la sua storia di non essere partitica ma politica, nel senso che entra nel merito specifico dei singoli provvedimenti ed esprime un giudizio. Ci mancherebbe che non potesse ...

Il M5s si Lega alla Tav : Roma. Col gomito appoggiato sul bancone della buvette, di buon mattino, il deputato grillino sventola, con sul viso un ghigno di fastidio esibito, il Corriere della Sera. Indica l’intervista a Edoardo Rixi: “Ormai è un assalto quotidiano”, dice. Lo dice al colLega leghista, che gli passa accanto e s

Lega e M5s stanno giocando col fuoco : Alla fine in politica i nodi vengono al pettine. Il M5s e la Lega hanno un obiettivo politico di tipo negativo comune: il M5s vuole ridurre ai minimi termini il Pd e la Lega vuole fare la stessa cosa nei confronti di Berlusconi e Forza Italia.L'obiettivo viene perseguito in modo diverso: il M5s intende asfaltare il Pd con uno scontro frontale tenendolo all'opposizione e tagliandogli l'erba sotto i piedi facendo caso mai "cose di estrema ...

Sui vaccini regna il caos Lega piegata alla linea M5s : Molti Paesi al mondo non obbligano ma educano'. E quest'inverno, al grido 'vaccini sì, obbligo no', il leader leghista si scagliava contro le norme Lorenzin e sottolineava 'le utilità ma anche i ...

Vaccini - Matteo Renzi : “Lega e M5s fanno male all’Italia e ai bimbi più deboli” : In un'intervista rilasciata stasera al Tg1 Matteo Renzi attacca il governo: "Sui Vaccini non si può permettere a nessuno di scherzare col fuoco. Su questo provvedimento 5 stelle e Lega hanno fatto male all'Italia e ai bambini più deboli. Un errore clamoroso".Continua a leggere

Grandi Opere - si accende lo scontro tra Lega e M5s : La Ministra per il Sud, la pentastellata Barbara Lezzi, storicamente contraria al Tap, chiama in causa in un post su facebook il ministro dell'Interno ed alleato Matteo Salvini, che proprio ieri, da Cervia, elencava quelli che a suo dire sono i molti vantaggi del Tap stesso, primo fra tutti un taglio dei costi dell'energia stimato nel 10%. Rivolgendosi direttamente al colLega ministro (il post inizia con 'Caro Matteo Salvini') Barbara Lezzi ...

Lega e M5s rilanciano su fisco - reddito di cittadinanza e Fornero. Rebus coperture : Mercoledì dovrebbe svolgersi un altro vertice per non appesantire troppo una manovra che parte gravata da un'ipoteca di oltre 20 miliardi. Spread alla prova dei mercati -

Rixi - Lega - : la Tav è importante - nel Governo non c'è solo M5s : Roma, 6 ago., askanews, - La Tav è un'opera importante. Lo afferma in un'intervista al Corriere della sera, Edoardo Rixi, sottosegretario leghista alle Infrastrutture e Trasporti, spiegando che al ...