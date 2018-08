M5S | Fico si smarca da Salvini | No alla Tav | noi diversi dalla Lega

Governo : presidente Camera Fico a 'la Repubblica' - il M5S è diverso da Salvini : Roma, 08 ago 09:39 - , Agenzia Nova, - Il presidente della Camera, Roberto Fico , M5S, , in una intervista a "la Repubblica" si sofferma sugli ultimi fatti di cronaca: 16 braccianti di colore morti in pochi giorni in Puglia. Un altro ucciso due mesi fa in Calabria. Ghetti e disumanizzazione dei migranti. E spiega cosa deve fare la politica: "Nella scorsa ...

L'ala M5S vicina a Fico pronta allo strappo sulla legge di Stabilità : Tav, Tap e immigrazione. A due mesi dall'insediamento del governo Conte, dentro la maggioranza iniziano a farsi sentire i distinguo dei grillini su questi temi.In questi giorni i vertici M5s hanno ribadito la loro contrarietà alla Tav, mentre il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato gli attivisti pro immigrazione di "Mani Rosse" e un suo fedelissimo, Giuseppe Brescia, ha elogiato il lavoro dell'Organizzazione Internazionale per le ...

Camera - Dall’Osso (M5S) alle opposizioni : “Andatevene affan…”. E Baldelli (FI) perde la testa e urla contro Fico : “Per tanto tempo non ci avete cagato di striscio… E ora che c’è un po’ di attenzione avete da criticare? Ma andatevene affanculo…”. In Aula, a Montecitorio, è in corso l’esame del dl sul riordino dei ministeri. Ad accendere il dibattito è lo sfogo del deputato grillino Matteo Dall’Osso, affetto da sclerosi multipla, che sbotta così quando la discussione verte sull’introduzione del dicastero per la ...

M5S ripresenta proposta Fico di riforma della Rai : Roma, 6 ago., askanews, - 'Abbiamo sempre sostenuto che la politica debba rimanere fuori dalla Rai. Per questo motivo depositiamo una proposta di legge già presentata dal presidente Fico nella scorsa legislatura, perché oggi come ieri, crediamo che i ...

Forza Italia "provoca" M5S proponendo il reddito di cittadinanza. Fico lo blocca : "Estraneo al dl Dignità" : Il presidente della Camera Roberto Fico ha respinto, dichiarandolo "completamente estraneo per materia", un emendamento al Decreto Dignità presentato dal deputato di Fi Antonino Germanà, che in sostanza copiava e incollava il testo sul reddito di cittadinanza presentato dai pentastellati nella scorsa legislatura.Un decisione che è subito stata interpretata dalle opposizioni come una bocciatura tout court al reddito di ...

Milano : Verni (M5S) - bene operazione traffico rifiuti - attendevamo svolta : Milsno, 26 lug. (AdnKronos) - "Esprimiamo soddisfazione relativamente all’operazione messa in atto dal Nucleo Forestale dei carabinieri di Milano, Pavia e Lodi. Dopo anni di denunce e attività politica svolta ad ogni livello, dalla consigliera regionale M5S Iolanda Nanni, alla consigliera comunale d

M5S - Fico guarda a Bergoglio : 'La mia politica? Come un ospedale da campo' : 25 luglio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Mojo Italia, a Roma arriva il primo festival del Mobile Journalism 25 luglio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Acqua liquida su Marte, la scoperta del ...

Crocifisso - migranti e cittadinanza. Perché Roberto Fico - e il M5S - non è Satana : Che i muri, nel mondo ce ne sono centinaia, siano ferite da curare Bergoglio lo ha indicato con gesti e azioni, come quando celebrando la messa a ottanta metri dal confine tra Messico e Stati Uniti ...

M5S - Casaleggio : 'Parlamento inutile in futuro'; Fico lo smentisce : La 'profezia' di Davide Casaleggio solleva un nuovo ciclone mediatico. Ci vuol poco, in effetti, ad intenderla come un attacco al principio basilare su cui poggia lo Stato Italiano. Secondo l'erede del guru pentastellato, idea esposta in un'intervista alla 'Verita'', il Parlamento in futuro potrebbe essere inutile. Verrebbe infatti sostituito da nuove forme di democrazia diretta, quelle quelle gia' sperimentate online dal M5S. Grazie alla Rete ...

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5S : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

Vitalizi - Sgarbi : “M5S? Ignoranti come capre - in gran parte disoccupati - incapaci totali”. E attacca Fico : Invettiva veemente del deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, contro l’abolizione dei Vitalizi alla Camera e in particolare contro il M5s. Ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), il critico d’arte prende di mira innanzitutto il presidente della Camera, Roberto Fico: “Arrivano questi fenomeni e scoprono che noi siamo tutti cretini: per loro non occorreva una legge per tagliare i Vitalizi. Quindi, Richetti era un fesso ...

Tribunale Bari - scoppia la bagarre in Aula. Ferraresi (M5S) vs Fiano : “Risponderete in sede penale”. “Ci minaccia”. Fico sospende la seduta : bagarre in aula dai banchi del Pd nel momento in cui il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, prende la parola e dice “Ho sentito una serie di inesattezze anche da chi ha fatto parte del governo in precedenza, inesattezze gravi di cui risponderanno in sede penale“. Alle parole dell’esponente dei 5stelle, esplodono le proteste. “Presidente Fico, le chiedo di richiamare formalmente il rappresentante del ...

REDDITO DI CITTADINANZA - FICO : FARLO O M5S MUORE/ L'Ue blocca il piano di Luigi Di Maio : REDDITO di CITTADINANZA, FICO: "FARLO o M5s MUORE". Il presidente della Camera annuncia inoltre: "Delibera per eliminare doppie indennità di funzione"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:53:00 GMT)