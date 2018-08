Lunedi 13 Agosto | la Notte Bianca a Varazze è dedicata alla Musica

Ascolti TV | Lunedì 6 Agosto 2018. Tutto può Succedere chiude al 15.7% - Il Viaggio di Temptation Island 16.4% : Tutto può Succedere 3 Su Rai1 l’ultima puntata della terza stagione di Tutto Può Succedere ha conquistato 2.716.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 2.395.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Rai2 Speciale Tg2 (in onda dalle 21.15 alle 22.05) ha interessato 1.778.000 spettatori pari al 9.3% di share; a seguire Reclaim totalizza un a.m. di 621.000 spettatori ...

Programmi TV di stasera - lunedì 6 agosto 2018. Su Rai3 Rocky IV : Rocky IV Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere 3 - 1ªTv – Ultima Puntata Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: La mostra fotografica organizzata da Max diventa l’occasione per far incontrare di nuovo Francesco e Sara. Ambra parte insieme a Giovanni per il suo primo vero concerto e si ritrova a riflettere sulle sue scelte, mentre Federica ...

Ascolti TV | Lunedi 6 Agosto 2018 : Tutto può succedere 3 Su Rai1 l’ultima puntata della terza stagione di Tutto Può Succedere ha conquistato 2.716.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 2.395.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Rai2 Speciale Tg2 (in onda dalle 21.15 alle 22.05) ha interessato 1.778.000 spettatori pari al 9.3% di share; a seguire Reclaim totalizza un a.m. di 621.000 spettatori ...

Ascolti tv lunedì 6 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tutto può succedere 3, ottava e ultima puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Rocky IV ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il meglio di Temptation Island ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Tower Heist: Colpo ad alto livello ha ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 6 Agosto 2018 : Film Stasera in TV: Crazy Heart, Tower Heist colpo ad alto livello, Thin Ice Tre uomini e una truffa, Il Missionario, Final Destination, South Kensington.

Il film da vedere lunedì 6 agosto : Tower Heist – Colpo ad alto livello : Ben Stiller e Eddie Murphy insieme per una commedia ricca di azione! Un direttore di personale truffato dal suo datore di lavoro ed un criminale uscito di galera sono i protagonisti di Tower Heist – Colpo ad alto livello, il film da vedere lunedì 6 agosto, su Italia 1. film da vedere – 6 agosto: Tower Heist – Colpo ad alto livello, commedia con Ben Stiller e Eddie Murphy Se amate azione e divertimento, il film da vedere nella ...

Tutto Può Succedere 3 Anticipazioni : ultima puntata stasera - lunedì 6 agosto 2018 - su Rai1 : stasera l'ultimo appuntamento con la Fiction, scopriamo cosa accadrà a partire dal ritorno di Giulia...

Temptation Island 2018 : lunedì 6 agosto la verità sulle coppie… un mese dopo! : Nella puntata di lunedì 6 agosto di Temptation Island 2018 scopriremo tutta la verità sulle coppie e su come è andata a finire tra loro. Temptation Island 2018: che fine avranno fatto le coppie del reality di canale 5? Filippo Bisciglia al timone di Temptation Island nella versione nip del format, incontrerà le coppie un mese dopo le registrazioni del programma per verificare se le decisioni prese durante l’ultimo falò di confronto sono state ...

Programmi TV di stasera - lunedì 6 agosto 2018. Su Rai3 Rocky IV : Rocky IV Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere 3 - 1ªTv – Ultima Puntata Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: La mostra fotografica organizzata da Max diventa l’occasione per far incontrare di nuovo Francesco e Sara. Ambra parte insieme a Giovanni per il suo primo vero concerto e si ritrova a riflettere sulle sue scelte, mentre Federica ...

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di lunedì 6 agosto : Di seguito le speranze di medaglia dell’Italia nella giornata di oggi (lunedì 6 agosto) agli European Championships 2018. NUOTO SINCRONIZZATO Ore 9.45: Finale solo tecnico Ore 14.15: Finale team tecnico Linda Cerruti, per quanto visto nelle eliminatorie, ha tutto per aggiudicarsi la medaglia di bronzo. Le prime due posizioni sembrano già assegnate a Russia ed Ucraina. Le azzurre si giocheranno poi il terzo posto con la Spagna nel team ...

Lunedì 6 agosto : Le foto più belle di oggi, scelte dalla redazione del Post The post Lunedì 6 agosto appeared first on Il Post.

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Penultimo giorno di gare per il Nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia dopo aver vinto ieri l’argento nel libero combinato torna in vasca per altre due finali: il solo tecnico e la routine tecnica della prova a squadre. In entrambi i casi le ragazze di Patrizia Giallombardo punteranno alla conquista del podio per rimpinguare il numero di medaglie già ottenuto nelle giornata precedenti. programma, orari ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara lunedì 6 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (lunedì 6 agosto) si svolgerà la quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli. L’Italia sogna ancora in grande e vuole conquistare altre medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara lunedì 6 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi lunedì 6 agosto incominciano gli Europei 2018 di Atletica leggera. Prima giornata di gare a Berlino (Germania) che non prevede l’assegnazione di medaglie, otto italiani impegnati in gara con l’obiettivo di agguantare la finale o passare il turno. Ci provano Irene Siragusa, Anna Bongiorni e Federico Cattaneo sui 100 metri dove Filippo Tortu e Marcell Jacobs sono già in semifinale, attenzione a Josè Bencosme sui 400 ostacoli e a ...