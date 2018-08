Luigi Di Maio | la ex fidanzata Giovanna Melodia confessa a Oggi | ' Perché è finita | a cosa

Giovanna Melodia - l’ex fidanzata di Luigi Di Maio : “La nostra storia non ha retto lo stress della politica” : Giovanna Melodia ha rivelato al settimanale Oggi i motivi che hanno portato alla rottura della sua relazione con il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. “È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti” ha raccontato in un’intervista ...

“O così o non si procede”. L’ultimatum di Luigi Di Maio : Nessun presidente se prima non si troverà un’intesa sulla Rai. Ad assicurarlo è il vicepremier Luigi Di Maio che ai microfoni di Radio 24 è tornato a parlare dello stallo sulla presidenza della Rai dopo la bocciatura della nomina di Marcello Foa al settimo piano di Viale Mazzini. “Il tema è che per eleggere il presidente della Rai ci vogliono due terzi delle forze politiche della commissione di Vigilanza – ha detto Di Maio -. ...

Luigi Di Maio : «Su grandi opere fiducioso di trovare accordo con la Lega» : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»

Luigi Di Maio - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto Dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

Alessandro Di Battista fa le scarpe a Luigi Di Maio : 'Devi dire no alle grandi opere' : Dagli Stati Uniti Alessandro Di Battista ha mandato un video in cui dice ai ministri del Movimento 5 stelle cosa devono fare. Ma più di tutto quel filmato sembra un messaggio a Luigi Di Maio , per ...

Rai - il piano b di Luigi Di Maio : un altro incarico per Marcello Foa : Cominciano a vacillare i grillini sulla strategia di Matteo Salvini per la nomina di Marcello Foa presidente della Rai. Uno stallo che rischia di minare la loro promessa di rivoluzionare Viale Mazzini.

Mariastella Gelmini : 'Matteo Salvini ci dica se vuole allearsi con Luigi Di Maio' : Mariastella Gelmini respinge categoricamente l'accusa di una intesa tra il suo partito e i dem: 'Questa cosa di una Forza Italia in avvicinamento al Pd è talmente pretestuosa che secondo me non ci ...

Fascismo - Fontana : "Abroghiamo la legge Mancino". L'ira del PD e il no di Luigi Di Maio : 15.40 - A mettere un freno definitivo, o almeno si spera, alla preoccupante proposta avanzata stamattina dal ministro Fontana ci ha pensato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che era stato chiamato in causa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.Via Facebook il premier ha sottolineato l'importanza delle leggi contro propaganda e incitamento a odio razziale in Italia e precisato che la legge Mancino non è mai stata in ...

La Lega scippa un grillino a Luigi Di Maio : Igor Gelarda passa con Matteo Salvini : Accettando di entrare nella Lega, col ruolo che mi è stato dato, sarò tra quelli che avranno la possibilità di indicare la linea politica sul nostro territorio'.

Luigi Di Maio : 'Forza Italia sleale con alleato leghista su candidatura di Foa' : Gode come un riccio Luigi Di Maio per la , nuova, frattura che si è consumata tra Forza Italia e Lega , questa volta a proposito della votazione per la presidenza Rai in Commissione di Vigilanza . ...

Bruno Le Maire incontra Luigi Di Maio : "Legittimi i suoi interrogativi sulla Tav". Passi avanti su Fincantieri : "Gli interrogativi di Luigi Di Maio" sulla Tav Torino-Lione "non mi scioccano, sono legittimi e li rispetto. È un progetto che costa diversi miliardi di euro di cui bisogna garantire la redditività davanti ai contribuenti. Perciò aspettiamo la posizione ufficiale del governo italiano, siamo pazienti". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, parlando ai giornalista dopo gli incontri con Luigi Di Maio e ...