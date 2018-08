Lotito persevera | “Milinkovic vale più di Pogba perchè è molto più chiaro”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) TELENOVELA MILINKOVIC SAVIC– La Lazio è sotto assedio per il suo grande campione Milinkovic Savic.tiene duro anche se, l'offerta pervenuta dal Milan, fa vacillare il focoso presidente. Il primo tifoso laziale, però, si è lasciato scappare una battuta infelice, durante un'intervista al Corriere della Sera, in riferimento al valore die dello stesso giocatore della Lazio: "lo scorso anno ho rifiutato 110 milioni di euro. A quanto è stato cedutoal Manchester? 105 più cinque? E allora Milinkovicdi più, èpiù chiaro".