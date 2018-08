L' opera lirica la ' Cavalleria Rusticana' aprirà ' Agosto in Medioevo e musica al borgo'

L'opera lirica arriva allo Scolacium per Armonie d'Arte Festival : La Traviata di Giuseppe Verdi, L'opera per eccellenza, icona del melodramma nel mondo, martedì 7 agosto sarà in scena, come sempre alle h.22.00, al cospetto delle maestose rovine della chiesa ...

L'opera lirica torna in Carnia : I biglietti a prezzo unico di 15 euro - uno degli unici spettacoli a pagamento della rassegna -, è possibile acquistarli presso la Fondazione Luigi Bon di Colugna , via Patrioti, 29; tel: 0432 543049,...

La lirica si fa 'tascabile' con 'Pocket opera' - 'La Cenerentola' di Rossini scende in piazza : ... secondo il progetto innovativo 'Adoperiamoci Per l'Opera' , proposto dall'associazione 'Pocket Opera', per rendere la lirica 'tascabile' e avvicinare un pubblico vasto, con spettacoli nel territorio.

Musica in aeroporto - concerti di opera lirica con i giovani talenti del Teatro dell'Opera : L'area di imbarco E per i voli internazionali extra Schengen e il molo B dedicato ai voli nazionali ed europei dell'aeroporto di Fiumicino hanno ospitato, questa mattina, due esibizioni di Musica ...

Intesa Sanpaolo promuove la lirica italiana : oggi a Central Park "opera italiana is in the Air" : Intesa Sanpaolo sostiene il concerto “Opera italiana is in the Air”, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà oggi al Central Park di New York; un evento gratuito...

Tre notti di lirica a Recanati col Gigli opera festival : Altre iniziative coinvolgeranno gli spettatori che, con il biglietto d'ingresso, prima degli spettacoli potranno gustare le eccellenze del territorio come vini, olio e altri prodotti. Inoltre il ...

Presentata la nuova stagione 2018-2019 del centro eventi Il Maggiore a Verbania. 27 spettacoli tra prosa - danza - musical - lirica e opera - ... : Per il teatro comico e brillante Il 6 febbraio 2019, Enrico Bertolino in "Instant Theatre 2018", quando narrazione, attualita', umorismo, storia, costume, comicità', politica e satira si incontrano ...

#OperaUnesco - Pecoraro Scanio : “10.000 cittadini chiedono al Mibact opera lirica Patrimonio Unesco” : “Non posso accettare che dal 2009 l’Opera cantonese sia stata iscritta come Patrimonio Unesco e l’Italia, patria del Belcanto e dell’Opera Lirica ancora non abbia presentato questa candidatura – dichiara l’ex ministro Pecoraro Scanio – per questo ho avviato la campagna #OperaUnesco con una petizione che in pochi giorni ha già superato le 10.000 adesioni. E siamo solo all’inizio“. Le ...