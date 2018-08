Londra | 17enne italiana rischia di morire per una diagnosi sbagliata | salvata a Pisa

Blastingnews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Per tre volte si è presentata al pronto soccorso di un ospedale londinese e per tre volte è stata rimandata a casa con una semplice prescrizione per il paracetamolo, un comune antidolorifico e antinfluenzale. Nonostante i sintomi fossero sempre più gravi: vomito e forte mal di testa prima, fotofobia poi. Alessia (nome di fantasia perché la protagonista ha solo 17 anni) hato di, dove si trovava in vacanza, per unacompletamente: non le occorreva il paracetamolo, ma un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita. E se oggi è ancora viva, lo deve ai suoi genitori e a un primario dell’ospedale Cisanello di. Rischio di morte per il 50 per cento dei pazienti I fatti si sono svolti nella seconda metà dello scorso luglio ma sono stati resi noti solo il 5 agosto, quando i genitori di Alessia hanno scritto una lettera al quotidiano La ...