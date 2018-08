L' obbligo dei vaccini rimane per tutti | la ministra Grillo

La ministro Grillo dice che l'obbligo dei vaccini rimane per tutti : Roma, 8 ago., askanews, - 'I bimbi non vaccinati tra i 6 e i 16 anni entravano a scuola anche a legge Lorenzin invariata. l'obbligo rimane per tutti e 10 i vaccini individuati dalla norma. Cambia la ...

Via libera all'obbligo dei seggiolini anti abbandono : segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi in auto : La Camera ha dato il via libera alla legge che introduce l'obbligo dei seggiolini 'salva bambini': attraverso una luce e un suono segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi a bordo dell'auto, dopo la chiusura del veicolo. Il provvedimento, proposto da Giorgia Meloni, passerà al Senato per il sì definitivo.Cosa prevede la nuova normativa?A partire da gennaio 2019 i normali seggiolini che, secondo l'articolo 172 del Codice della ...

Vaccini obbligatori - l’Ordine dei Medici : “no al rinvio dell’obbligo per le scuole - il Parlamento rispetti la scienza” : “No al rinvio di un anno dell’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi“. E’ la posizione espressa dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, in merito all’emendamento approvato con il decreto Milleproroghe. L’emendamento, afferma, “non risponde ...

