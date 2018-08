Lo spot del Comune di Roma con la «capocciata» di Spada per promuovere gli eventi

'T'a dò 'na capocciata'. Lo spot dell'estate di Ostia cita la testata di Spada e scatena le polemiche : 'Quest'anno l'Estate romana si svolge anche al mare di Roma: mostre di pittura, musica, artisti di strada, spettacoli per bambini, rassegne, sport e fitness, auto d'epoca e tanto altro ancora', dice ...

Ostia - il Comune usa la «capocciata» di Spada per promuovere gli eventi Ascolta l’audio dello spot : Il testo della pubblicità radiofonica delle iniziative culturali a Ostia, diffuso nella metropolitana, cita l’aggressione dell’esponente del clan al giornalista Piervincenzi avvenuta a novembre 2017

Ostia - la testata di Spada nello spot del Municipio : è polemica : Il decimo Municipio della Capitale sceglie l'accostamento per pubblicizzare il proprio cartellone di iniziative agostane

Senato - Pd 'Banchi del governo pieni per lo spot Dignità - vuoti sui fatti di Bologna e Foggia' : Due eventi in aula, a Palazzo Madama, in rapida successione. Prima il via libera al decreto Dignità. Poi l'informativa del ministro delle Infrastrutture Toninelli sugli incidenti di Bologna e Foggia. ...

Caterina Balivo : spot e data di inizio del nuovo programma Vieni da me : Caterina Balivo, Vieni da me: il primo spot e la data di inizio del nuovo programma Rai Come sappiamo, Caterina Balivo ha lasciato il suo Detto Fatto e si sta dedicando a dei nuovi progetti lavorativi. Sarà, infatti, la conduttrice di un nuovo programma televisivo su Rai 1 chiamato Vieni da me. Il programma partirà […] L'articolo Caterina Balivo: spot e data di inizio del nuovo programma Vieni da me proviene da Gossip e Tv.

Decreto dignità - ok del Senato con 155 sì e 125 no : è legge il provvedimento su contratti a termine e spot dei giochi : Il Decreto dignità è legge. L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento con le nuove norme su contratti a termine e pubblicità dei giochi con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. L’approvazione del provvedimento che porta la firma del vicepremier Luigi Di Maio, approdato in Aula solo ieri dopo il via libera al Milleproroghe, è arrivata in extremis a poche ore dall’inizio della pausa estiva dei lavori ...

I grillini voglio tassare gli spot delle tv di Berlusconi : Una minaccia non tanto velata. Applicare una tassazione straordinaria sugli spot pubblicitari in tv. E’ quanto ipotizzano i grillini. Il

“Per noi esistono due colori - il nero e l’azzurro. Sempre no al razzismo”. Lo spot dell’Inter contro le discriminazioni : I bambini con la maglia nerazzurra che giocano e rincorrono il pallone negli Inter Campus sparsi in tutto il mondo (tra gli altri, Angola, Bolivia, Bosnia, Cambogia, Camerun, Uganda). “Per noi esistono due colori, il nero e l’azzurro. Questo è il nostro mondo. Sempre no al razzismo“. Con questa frase l’Inter ha lanciato, sul proprio profilo Facebook, uno spot contro discriminazioni e razzismo. L'articolo “Per noi ...

Salvini - spot alla t-shirt della destra nera In catalogo anche la Decima Mas e le SS : Una t-shirt prodotta da una griffe amata dai movimenti di estrema destra. L’ha indossata Matteo Salvini in una foto postata nella serata di domenica sui social network. “Offence best defence” (“L’offesa è la miglior difesa”) è la scritta che compare sulla maglietta, commercializzata da Blackbrain (“Mente nera”), che ha in catalogo capi di abbigliamento su cui campeggiano simboli come lo stemma ...

I giochi sporchi del despota Kabila in Congo : Ma è una via che nell'infida politica africana, adusa alle giravolte e ai tradimenti presenta un non trascurabile margine di rischio. Per questo il furbo Joseph, dittatore a tutti gli effetti di un ...

Sergio Marchionne - lo spot scritto e voluto dall’ex ad nel 2007 per il rilancio della Fiat : “Ora diventiamo i migliori” : Nel 2007 la Fiat lanciò il nuovo modello della 500. E lo fece, in tv, con uno spot che conteneva le immagini di Falcone e Borsellino, delle manifestazioni degli operai a Mirafiori, di Margherita Hack, Pertini, Gaber e tanto altro ancora. Il 4 luglio di quell’anno, intervistato da La Stampa, Sergio Marchionne confessò di aver concepito e scritto la sceneggiatura della pubblicità: “Ora la Fiat non creperà più. Torniamo a vedere la luce ...

Accordo vicino tra Iliad e INWIT per l’ampliamento della copertura - nuovo spot in onda : Entro i prossimi mesi la copertura fornita da Iliad potrebbe migliorare in modo importante grazie a un Accordo con INWIT, la società delle torri controllata da TIM. Secondo le ultime l'intesa sarebbe vicina. Intanto Iliad lancia il nuovo spot televisivo. L'articolo Accordo vicino tra Iliad e INWIT per l’ampliamento della copertura, nuovo spot in onda proviene da TuttoAndroid.

Altroconsumo contro lo spot delle Poste sui Buoni e Libretti : "Inganna i risparmiatori" : MILANO - Può uno strumento finanziario che offre un rendimento netto dello 0,0074% e che rischia di esser eroso dalle imPoste di bollo, andando a erodere il capitale, definirsi 'ottimo per ogni ...

lo spot della 500 - le panda - i maglioni - monti - crozza e la lezione di barenboim : tutto marchionne - Media e Tv : Forse avrebbe potuto fare politica solo in America, dove era meno coinvolto emotivamente, se il suo grande amico Joe Biden, il vice di Obama, si fosse candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Nei ...