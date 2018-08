Lo scandalo dello spot per Ostia con la testata di Spada

Giochi di potere : storia vera dello smascheramento di uno scandalo ai tempi di Saddam : ... verrà in possesso di una lista riportante i nomi di tutti coloro che hanno ricevuto soldi da parte di Saddam; tra questi, multinazionali, privati e nomi illustri di tutto il mondo. Purtroppo, anche ...

[Il retroscena] Tutti vogliono Carmen Lasorella governatrice - il volto tv scende in campo nella regione dello scandalo : Firma reportage da tutto il mondo. Poi cambia di nuovo. Dalla frontiera ai piani alti della Rai. Nel 1996 diventa responsabile delle relazioni esterne della RAI e assistente del consiglio di ...

I dati dello scandalo Cambridge Analytica usati anche dai russi? : Lo sostiene un deputato britannico, Damian Collins, alla guida della commissione d’inchiesta sulla disinformazione online. Le risposte del ricercatore Kogan, mente dell’app da cui tutto è partito

Affittopoli napoletana : i numeri dello scandalo : NAPOLI. Canoni da poche centinaia di euro al mese per immobili che invece hanno un altissimo valore economico sul mercato fino a sfiorare canoni di 2mila euro. Soldi che dovrebbero entrare nelle casse ...

Russiagate - le tappe dello scandalo - : L'inchiesta sulle presunte interferenze del governo russo durante le elezioni presidenziali Usa del 2016 è stata definita "una farsa" da Donald Trump durante l'incontro con Putin a Helsinki. Ecco i ...

Napoli - al party dello scandalo anche medici in malattia : Reparto chiuso di notte all?Ospedale del Mare: dopo la sospensione scatta la definitiva revoca dell?incarico per Francesco Pignatelli, a questo punto ex primario della Chirurgia vascolare...

scandalo sanità in Basilicata - spunta il caso dello studente prodigio : Nell'inchiesta su Marcello Pittella e la sanità della Regione Basilicata emerge ora il caso di un prodigioso studente universitario. Si tratta del figlio del direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Pietro Quinto."Dal libretto universitario di Giuseppe Quinto - scrive il giudice - emerge che il 19 dicembre 2015 ha sostenuto l'esame di Diritto Amministrativo 1 ed di Diritto Amministrativo 2, ottenendo per entrambi il voto di 30 e ...

27 milioni di contributi pubblici 80 mln di dividendi agli azionisti I numeri dello scandalo Italiaonline : Italiaonline ha sofferto una crisi durissima per anni, per poi siglare un accordo sindacale pochi mesi prima di cambiare proprietà, accordo in base al quale veniva accettato un piano di crisi che prevedeva 276 casse integrazioni strarodinaria (Cigs) "a zero ore" e altre 307 Cigs "a rotazione" Segui su affaritaliani.it

Dieselgate - dallo scoppio dello scandalo nel 2015 ad oggi : le tappe - : La bufera ha avuto inizio negli Usa quando l'Epa, l'Agenzia americana per la protezione ambientale, ha scoperto l'uso di software che modificavano i dati sulle emissioni delle auto. Tra le case ...

[L'analisi] L'appestato dei Cinque Stelle e Salvini Ponzio Pilato. Cosi i nuovi potenti si liberano dello scandalo : I vecchi partiti sono morti, si sono suicidati e i nuovi potenti della economia pagano il dazio comunque. In Calabria succede spesso che i politici vadano a cercare i boss in tempo di elezioni per ...

Stadio Roma - chi sono i protagonisti dello scandalo - : Coinvolti politici e imprenditori. Dal costruttore Parnasi, fino all'ormai ex presidente di Acea Lanzalone, passando per Adriano Palozzi , FI, e Michele Civita , Pd, . Questi alcuni dei nomi che ...