Liverpool | Karius ' non cammina da solo' | Anfield perdona il tedesco e lo accoglie così

Karius torna ad Anfield - standing ovation dei tifosi del Liverpool : standing ovation per Loris Karius dai tifosi del Liverpool. E’ successo ieri sera durante l’amichevole vinta per 3-1 dai Reds contro il Torino. Il pubblico di Anfield ha accolto il portiere tedesco con un caloroso applauso al momento del suo ingresso in campo al posto di Alisson, dimostrando di avere già dimenticato i suoi errori durante la finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Lo stesso Karius ha pubblicato ...

Liverpool - le papere di Karius sono già dimenticate : standing ovation di Anfield per il portiere tedesco : Durante il match contro il Torino, i tifosi hanno applaudito l’ingresso in campo di Karius dimostrando di aver dimenticato le papere della finale di Champions standing ovation per Loris Karius dai tifosi del Liverpool. E’ successo ieri sera durante l’amichevole vinta per 3-1 dai Reds contro il Torino. Il pubblico di Anfield ha accolto il portiere tedesco con un caloroso applauso al momento del suo ingresso in campo al ...

Liverpool - altra papera di Karius. Ma Salah lo difende: 'Ignora gli haters'. Casillas: 'Lasciatelo in pace': Ci sono tanti altri problemi più seri nel mondo, c***o! Lasciate in pace questo ragazzo. Che è anche una persona, come lo siamo tutti!".

Liverpool-Borussia Dortmund - altro disastro di Karius : rinvio maldestro e papera -VIDEO- : disastro DI Karius- Non c’è limite al peggio. Il Liverpool si prepara ad abbracciare Alisson e salutare definitivamente Karius. Il portiere inglese è stato protagonista di un altro doppio errore madornale in amichevole contro il Borussia Dortmund. Prima un rinvio maldestro, poi una respinta corta, la quale ha permesso al club tedesco di chiudere il […] L'articolo Liverpool-Borussia Dortmund, altro disastro di Karius: rinvio maldestro ...

Liverpool-Borussia Dortmund 1-3. Karius sbaglia e risponde alle critiche : Nella sfida tra il passato e il presente di Jurgen Klopp, è la sua ex squadra a trionfare e a portarsi a casa la seconda vittoria in altrettanti match dell'International Champions Cup. Christian ...

Il Liverpool compra Alisson. Sostituirà Loris Karius - che in finale di Champions : Manca ancora l'ufficialità, ma è questione di ore. Alisson è il nuovo portiere del Liverpool, alla Roma 75 milioni di euro. L'operazione si è sbloccata dopo una trattativa lunga, durante la quale anche il Real Madrid aveva provato a inserirsi. Ma, alla fine, per il portiere brasiliano di 25 anni l'hanno spuntata i Reds che provano così a dimenticare le papere di Karius, il numero 1 passato alla storia per due ...

Liverpool - Jürgen Klopp alza la voce in sostegno a Karius : “adesso basta critiche” : Jürgen Klopp si è schierato al fianco del suo portiere Loris Karius, autore di qualche gaffe di troppo e vittima di feroci critiche L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha difeso il suo portiere, Loris Karius, per un altro errore che è costato un gol alla sua squadra ed è diventato virale sui social media. Il portiere tedesco non è riuscito a prendere un pallone martedì in un duello pre-campionato contro il Tranmere Rovers, che si ...

Liverpool - Karius non perde il vizio : altra clamorosa papera in allenamento -VIDEO- : Liverpool, Karius- Dopo la doppia papera in finale di Champions League contro il Real Madrid, Loris Karius sembrerebbe non aver perso il vizio. Ci risiamo: altro errore da censura. Di fatto, continua ad impazzare sul web il video dell’ultimo allenamento del Liverpool, dove il portiere inglese si è reso protagonista di una clamorosa papera. In […] L'articolo Liverpool, Karius non perde il vizio: altra clamorosa papera in allenamento ...