Liverpool | Anfield applaude Karius | il tedesco ringrazia

Karius torna ad Anfield - standing ovation dei tifosi del Liverpool : standing ovation per Loris Karius dai tifosi del Liverpool. E’ successo ieri sera durante l’amichevole vinta per 3-1 dai Reds contro il Torino. Il pubblico di Anfield ha accolto il portiere tedesco con un caloroso applauso al momento del suo ingresso in campo al posto di Alisson, dimostrando di avere già dimenticato i suoi errori durante la finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Lo stesso Karius ha pubblicato ...

Il Torino cade ad Anfield : il Liverpool vince 3-1 [GALLERY] : 1/11 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Torino nella tana di Anfield : prova del 9 con il Liverpool : Liverpool, istruzioni per l'uso. Oggi il Toro di Walter Mazzarri si imbarca per l'Inghilterra, in vista dell'ultimo e prestigioso test contro la squadra di Klopp, domani sera, ore 20.30, diretta su ...

Alisson : “felice di essere al Liverpool - colpito da atmosfera Anfield” : “Sono davvero felice, per me indossare una maglia così prestigiosa è un sogno che diventa realtà. È un grande passo per la mia carriera, far parte di un club così vincente e ambizioso. Darò tutto me stesso. Giocando contro di loro l’anno scorso in Champions ho provato l’atmosfera di Anfield Road e mi ha molto colpito. Quando ho saputo dell’interesse del Liverpool ho subito pensato alla possibilità di ...

Calcio : Sean Cox fuori dal coma. Il tifoso del Liverpool era stato aggredito da alcuni supporter della Roma prima del match di Anfield : Non fu certo una notte da ricordare quella del 24 aprile, a precedere l’andata delle semifinali di Champions League tra Liverpool e Roma ad Anfield. Sean Cox, tifoso dei Reds, subì un’aggressione da parte di alcuni supporter giallorossi e a lungo fu in pericolo di vita. Nella tarda serata di ieri la liete notizia: il 53enne è uscito dallo stato comatoso in cui si trovava ed è vicino all’essere dichiarato fuori pericolo. Da fine ...