Unrichiedente asilo di 27 anni, regolarmente residente neldi-Palese, è morto probabilmente a seguito delle lesioni riportante nel corso di un violento litigio con altri richiedenti asilo ospiti del centro. Secondo una prima ricostruzione, lasarebbe scoppiata per futili motivi. La vittima ha forse ricevuto un pugno o ha battuto la testa per una caduta dopo esser stato spinto. Sul fatto indaga la Squadra mobile di. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.(Di mercoledì 8 agosto 2018)