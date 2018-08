L’Italia non è un paese razzista | l’italiano odia tutti Cominciamo dai ciclisti?

Nuoto - Europei 2018 : se L’Italia non sfrutta le gare più aperte… : Dopo quattro giorni di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow, il computo in piscina dell’Italia parla chiaro: 11 medaglie (2 ori, 2 argenti e 7 bronzi), attualmente in quarta posizione nella graduatoria. La riflessione ovvia è la seguente: tanti piazzamenti ma pochi acuti. E’ vero, è mancato il colpo atteso di Gregorio Paltrinieri, in parte spiegabile per le problematiche di gastroenterite che lo hanno condizionato nel suo ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : si chiude con la staffetta mista vinta dalla Russia - nona L’Italia : Si sono conclusi i campionati Mondiali junior di Pentathlon moderno 2018 di Kladno, in Repubblica Ceca. L’ultima prova è stata la staffetta mista che ha visto il successo della Russia con Kseniia Fraltsova e Serge Baranov con 1445 punti davanti alla Corea del Sud di Kim Unju e Seo Changwan con 1438 e alla Francia di Emma Riff e Paolo Singh con 1432. Quarta posizione per la Gran Bretagna di Holly Parker e James Harper a quota 1431, quinta ...

Softball - Mondiali 2018 : L’Italia combatte ma non basta. Il Canada si impone per 1-0 : L’Italia ha cuore da vendere, ma ancora una volta questo non è bastato. Dopo il 3-2 con l’Australia, anche il secondo impegno di giornata ai Mondiali di Softball si chiude con una sconfitta. Il Canada si è imposto per 1-0, infliggendo alle azzurre il terzo ko consecutivo. È una consolazione magra, alla luce del risultato, ma anche stavolta l’Italia se l’è giocata alla pari contro una Nazionale più quotata. Il manager ...

Turismo - non chiamiamola estate : come L’Italia si prepara al Grande Esodo : Partenza da Napoli per Cosenza. Mi considero fortunata, niente cambi a Paola. In realtà ho poco da rallegrarmi, è un regionale Trenitalia, quattro gabinetti su cinque fuori-uso: non hanno il rubinetto, non funziona lo scarico e il lavandino è utilizzato come pisciatoio (scusate il termine, ma rende l’idea), con carta igienica buttata dentro. Ma almeno un gabinetto la carta igienica ce l’aveva. Il cattivo odore è rivoltante. In una carrozza ...

Medaglia Fields - L’Italiano Alessio Figalli si aggiudica il Nobel della matematica : non succedeva da 44 anni : È stato l’italiano Alessio Figalli ad aggiudicarsi la Medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel. Docente al Politecnico di Zurigo, Figalli è il secondo matematico italiano a ricevere questo premio istituito nel 1936 e assegnato dall’Unione matematica Internazionale. Dopo 44 anni, la Medaglia torna così ad essere tricolore. L’annuncio è stato dato a Rio de Janeiro, in apertura del Congresso ...

Migranti - Toninelli : “Asso 28? Non è stato un respingimento collettivo - sono state salvate vite. L’Italia non c’entra” : “Non si tratta di un respingimento collettivo. I circa cento Migranti a bordo del gommone sono stati salvati e in tutto ciò l’Italia non c’entra, perché le operazioni sono state gestite dalla Guardia costiera libica”. Risponde così Danilo Toninelli, ministro alle Infrastrutture, alle domande del Fatto.it sul caso della Asso Ventotto. “Noi non abbiamo mai avuto voce in capitolo. I porti libici non sono sicuri secondo ...

L’eredità di Marchionne : alL’Italia non servono manager ma grandi imprenditori : Da tutte le esperienze, anche dalle più negative, si può imparare qualcosa. Della morte di Sergio Marchionne vogliamo sperare che non ci resti solo il fiume di chiacchiere e gli instant book che spuntano fuori come le raccolte di fumetti estivi. Tutto questo fumo non riuscirà a distruggere quel che di buono e di importante Marchionne ha fatto, per la famiglia Agnelli, la Fiat e l’Italia. Tre ambiti elencati, appunto, in stretto ordine ...

Softball - Mondiali 2018 : obiettivo seconda fase per L’Italia. Qualificazione difficile ma non impossibile : Meno due al debutto dell’Italia ai Mondiali di Softball di Chiba. Giovedì 2 agosto alle ore 13.00 italiane (in Giappone saranno le 20.00), le azzurre disputeranno il loro primo incontro proprio con le padrone di casa. Il modo peggiore probabilmente per aprire un Mondiale ma una conferma del livello della competizione. L’Italia è stata inserita nel gruppo B, quello che, almeno sulla carta, sarà dominato da Giappone e Canada. La ...

Conte : “L’Euro e la presenza delL’Italia nella Nato non sono in discussione” : Il premier Giuseppe Conte ha spiegato che i rapporti tra il ministro Tria e il governo sono buoni: "Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. È parte attiva e coinvolta nel tentativo di ottenere dall'Europa spazi di manovra che ci permettano di cambiare le cose".Continua a leggere

Mattarella : «L’Italia non sia un Far West Contrastare il virus dell’odio e dell’astio» : Il presidente della Repubblica, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale, si riferisce all’uomo che ha sparato dal balcone ferendo una bimba di un anno

