L' Italia non è un paese per le rapper

Appello dei capigruppo di Forza Italia al premier Conte : non tacere sui vaccini : Al direttore - La società civile e le istituzioni rappresentative della Repubblica, a partire dal Parlamento, non possono e non devono essere insensibili di fronte agli appelli che vengono dalla scienza, ma anche dalle madri che hanno a cuore la salute dei loro figli. Anche noi sentiamo tutto il pes

Non solo Tav : in Italia ci sono 647 opere incompiute da oltre trent'anni : Spicca anche la Puglia , che oggi litiga per il gasdotto Tap, che ha in arretrato un elenco di 54 voci, tra palazzetti dello sport, strade e scuole inutilizzabili. E pure il Lazio , con 45 cantieri a ...

L’Italia non è un paese razzista - l’italiano odia tutti. Cominciamo dai ciclisti? : Gentile Direttore, scrivo al Foglio prima che chiuda, come annunciato da Rocco Casalino, e al suo posto apra un centro commerciale chiuso la domenica. Sono molto preoccupato per gli atti d’intolleranza e violenza a sfondo razziale in aumento nel nostro paese. Come ben sappiamo, in Italia gli str

perego - forza Italia * elezioni 2018 : ' non abbiamo abbandonato la coalizione di centrodestra - abbiamo sollevato una questione di metodo ... : A tutti costoro si ricorda che per poter discutere la linea politica di qualsiasi movimento occorre per prima cosa aderire allo stesso, mentre nessuno dei firmatari di appelli o post risulta ad oggi ...

Bassetti - Italia impaurita - non razzista : ANSA, - ROMA, 7 AGO - "Io ormai ho vissuto tutta la mia vita in questo ministero di sacerdote, e il popolo Italiano nella sua base non è razzista: il popolo Italiano, la nostra gente, è terribilmente ...

Europei sincro - nona medaglia Italia : ANSA, - ROMA, 7 AGO - medaglia d'argento per Linda Cerruti nella gara del solo agli Europei di nuoto sincronizzato di Glasgow. L'azzurra ha realizzato 92,5000 punti ed è stata superata solo dalla ...

Silvia Sardone lascia Forza Italia : 'Non sono più in linea con il partito' : Silvia Sardone lascia il gruppo di Forza Italia al Comune di Milano e in Regione Lombardia e approda al gruppo misto. Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale lombardo e ...

Nuoto - Europei 2018 : se l’Italia non sfrutta le gare più aperte… : Dopo quattro giorni di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow, il computo in piscina dell’Italia parla chiaro: 11 medaglie (2 ori, 2 argenti e 7 bronzi), attualmente in quarta posizione nella graduatoria. La riflessione ovvia è la seguente: tanti piazzamenti ma pochi acuti. E’ vero, è mancato il colpo atteso di Gregorio Paltrinieri, in parte spiegabile per le problematiche di gastroenterite che lo hanno condizionato nel suo ...

Vicenda vaccini : Pagano - Fi - - non si gioca con la salute degli Italiani : Sulmona, 6 agosto- 'Una scelta irresponsabile che baratta la salute dei cittadini italiani con un pugno di consensi elettorali, nel nome di un'ideologia cieca che prevarica le idee, la scienza e il buon senso». Il senatore Nazario Pagano è intervenuto con una pesante e dettagliata dichiarazione di voto contrario per il gruppo di #ForzaItalia in Senato sul Decreto Milleproroghe del ...

Coppa Italia - Lecce-Feralpisalò. Liverani : 'Condizione non ottimale' : Primo impegno ufficiale della stagione ormai alle porte, Lecce che si prepara ad affrontare la Feralpisalò in Coppa Italia, match in programma martedì 7 agosto alle ore 20.30 allo Stadio Via del Mare. ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : si chiude con la staffetta mista vinta dalla Russia - nona l’Italia : Si sono conclusi i campionati Mondiali junior di Pentathlon moderno 2018 di Kladno, in Repubblica Ceca. L’ultima prova è stata la staffetta mista che ha visto il successo della Russia con Kseniia Fraltsova e Serge Baranov con 1445 punti davanti alla Corea del Sud di Kim Unju e Seo Changwan con 1438 e alla Francia di Emma Riff e Paolo Singh con 1432. Quarta posizione per la Gran Bretagna di Holly Parker e James Harper a quota 1431, quinta ...

L'appello dell'imprenditore senegalese : "Africani non venite in Italia" : "Fratelli, non venite in Europa, qui per voi non c"è futuro, restate in Africa, costruite voi il futuro del continente nero". A dirlo è Momar Nate Lo, immigrato senegalese di 42 anni che in Italia è diventato imprenditore di se stesso. Imbianchino e cartongessista, da Pontedera si rivolge ai suoi connazionali invitandoli a rimanere in Senegal, visto che nel nostro Paese "non c"è lavoro e se sei immigrato è ancora più difficile: il clima di ...