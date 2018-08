agi

: RT @Agenzia_Italia: L'ironica campagna pubblicitaria di una società di onoranze funebri, sui #vaccini - Cesare24900199 : RT @Agenzia_Italia: L'ironica campagna pubblicitaria di una società di onoranze funebri, sui #vaccini - teseteso : RT @Agenzia_Italia: L'ironica campagna pubblicitaria di una società di onoranze funebri, sui #vaccini - Agenzia_Italia : L'ironica campagna pubblicitaria di una società di onoranze funebri, sui #vaccini -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Per alcuni sono spot di cattivo gusto. Per altri idee assolutamente geniali. La società diTaffo, attiva a Roma, nei mesi ha messo a segno alcune campagne pubblicitarie sui social in grado di diventare virali. Alcune ne avevamo raccontate qui. L’ultima, che in realtà riprende una loro vecchia, riguarda i vaccini, con un messaggio dove invita tutti ad evitare di vaccinarsi, perché “siamo pronti anche ad un’epidemia”. Nella foto alcuni scaffali pieni di bare. E un messaggio nel post: “In supporto alle mamme #novax che sono di nuovo in fermento, ci siamo anche noi. È arrivato il momento di un ripassino... capito?”. Il post ha avuto in meno di 24 ore 23 mila reazioni e 16.800 condivisioni. Un utente su Facebook ha scritto all’azienda: “Il nome del direttore marketing prima ...