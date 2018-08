L' intervista del ministro Tria su flat tax | reddito di cittadinanza e investimenti

Di Maio ha detto quali saranno le prossime priorità del governo. L'intervista ad Avvenire : “Il reddito di cittadinanza è una vera e propria manovra economica, non certo una misura assistenzialista, che passerà per la riforma dei centri per l’impiego. Peraltro forme di reddito di cittadinanza sono attivare in tutta Europa tranne che qui da noi e in Grecia”. In un’intervista ad Avvenire, il leader del Movimento 5 stelle e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, traccia quelle che a suo ...

MotoGP - intervista esclusiva a Franco Morbidelli : 'Futuro? Penso che presto potremo chiarire tutto' : Venire dalla Stock 600 magari un po' può aiutare, ma venire dalla Moto3 vuol dire essere pronti per un campionato del mondo.' L'obiettivo quest'anno è il titolo di rookie dell'anno? 'Si , l'obiettivo ...

Air Show - intervista al comandante delle Frecce Tricolori Caffelli : "Siamo gli unici al mondo a volare in dieci" : ... come le Red Arrows inglesi la Patrouille Suisse e la Patrouille France, la differenza tra noi e loro sta nel numero di aereoplani, siamo gli unici al mondo ed imbattuti nel riuscire a volare con ...

'Rivoluzione Giffoni - eventi tutto l'anno' : intervista esclusiva a Gubitosi - patron del festival : Ma è anche un portfolio di 540 attività che si svolgono tutto l'anno in Italia e nel mondo. È un bene immateriale. Esportabile'. Infatti il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, ha detto che ...

[L'intervista] Jerry Calà : "Sono un uomo a disposizione del futuro. E rido molto quando Di Maio usa i miei slogan" : Capitooooooooo? E' tornato Jerry Calà ed è tornato con un tormentone estivo che sta funzionando: Un'altra estate che va . Pezzo dance sul passaggio tra generazioni, dove lo "zio" Jerry canta dei ...

Ilary Blasi ritorna sulle critiche a Balalaika e parla del libro di Totti : l’intervista : Ilary Blasi ritorna a parlare delle critiche a Balalaika: l’intervista del settimanale Chi Un estate ricca di impegni lavorativi questa per Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, dopo aver concluso con Balalaika e il Wind Summer Festival, si è già buttata a capofitto sulla prossima edizione del GF Vip. La scelta dei concorrenti e […] L'articolo Ilary Blasi ritorna sulle critiche a Balalaika e parla del libro di Totti: ...

Il futuro dell'Italia è in Europa e in nessun altro posto. L'intervista di Conte a Fox News : "Abbiamo intenzione di rimanerci, ci sentiamo a nostro agio e non c'è futuro in un altro posto". Così, in un'intervista a Fox News, il premier Giuseppe Conte risponde alla domanda se l'Italia resterà nell'Unione Europea. "Ovviamente vogliamo rimanere" nell'Unione Europea, ha proseguito Conte, ma "anche secondo la nostra visione e i nostri bisogni". "Il ...

Notizie del giorno : TAV e intervista a Di Maio : Notizie del giorno: ancora polemiche sulla TAV. Ieri il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha lanciato la proposta di un referendum. intervistato dal Corriere della Sera, il vicepremier Luigi Di Maio non esclude la possibilità di ricorrere alla fiducia per il decreto dignità. Notizie del giorno: ancora polemiche sulla Tav News. Si prefigura la possibilità di un referendum per decidere il proseguimento del cantiere Tav. La proposta è ...

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ intervista del Premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Visceral aveva delle idee fantastiche per Dead Space 4 - intervista : Quando si parla di Dead Space ciò che muore non rimane morto a lungo. Dead Space 3 venne lanciato nel febbraio del 2013 e da allora EA non ha detto nulla che possa far credere che la compagnia sia pronta a ridare vita alla serie che unisce horror e sci-fi. A quanto pare, riguardo Dead Space 4, Visceral aveva delle idee (alcune effettivamente eccitanti) per un quarto gioco della serie. Sfortunatamente Visceral non ha mai avuto la possibilità di ...

'Giacinto-nature LGBT'. L'intervista al direttore artistico del festival - Luigi Tabita : Era un modo per nasconderli al mondo, per fingere che non esistessero. Ed è ciò che sembra riecheggiare oggi nelle parole del ministro Fontana quando dice che le famiglie arcobaleno non esistono. E a ...

intervista ad Alexander Gauland - leader di AfD - del direttore di Libero Pietro Senaldi : Inoltre, vogliamo una nuova politica di aiuto allo sviluppo, che a lungo termine, metterebbe un freno alle migrazioni di massa verso l'Europa. 7. In Europa tutte le forze di sinistra stanno passando ...

Salvini pro Putin : “bene annessione russa della Crimea”/ intervista Washington Post “piano Marshall in Africa” : Salvini, l'Intervista al Washington Post: "bene vicinanza Trump-Putin. annessione russa della Crimea è legittima, c'è stato un referendum". ProPosto piano Marshall per l'Africa(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:59:00 GMT)