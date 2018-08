L’infanzia negata dei bambini vittime di schiavitù e lavoro forzato

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Anwara (nome di fantasia) cammina in bilico sulle scale scivolose con una grossa brocca di acqua in mano, la sua figura esile si perde nella confusione del viavai all'interno dei campi Rohingya in Bangladesh dove è un continuo susseguirsi di attività: c'è chi va a raccogliere l'acqua, chi le razioni di cibo, chi si affretta a recuperare sacchi di sabbia con cui stabilizzare le proprie abitazioni e chi cerca di rimediare ai danni causati dal maltempo.È scalza come quasi tutti inei campi e negli insediamenti dove si ammassano i profughi Rohingya che vivono qui da pochi mesi o da generazioni, ma per fortuna -a differenza di molti altri totalmente privi di vestiti- indossa un pantalone colorato.Raccogliere l'acqua è solo una delle tante mansioni chee ragazzi sono costretti a svolgere per aiutare le proprie famiglie durante le ...