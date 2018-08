Lido Samsara di Gallipoli a rischio smantellamento Stop del sindaco

SAMSARA - SINDACO GALLIPOLI REVOCA SGOMBERO/ Ultime notizie : “Lido non si tocca e non chiude” : GALLIPOLI, ordinanza di SGOMBERO per il SAMSARA. Ma il SINDACO frena: “Il lido non chiuderà”. Le Ultime notizie sul luogo simbolo della movida salentina(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:30:00 GMT)