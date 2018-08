Libero | nel mese di giugno +10% copie vendute rispetto allo stesso mese del 2017

Lazio - pomeriggio Libero sui go kart nel ritiro tedesco : e il vincitore è... IL VIDEO : Una partenza sprint, gas a martello e dritti fino alla vittoria. Una semplice gara di kart nel bel mezzo del ritiro che può però tranquillante trasformarsi in una metafora della prossima stagione. ...

Linda forza sette - argento anche nel solo Libero : Oro alla campionessa del mondo Svetlana Kolesnichenko, che resta lontana ma neanche tanto, con 94.9333 e che a Budapest 2017 ha vinto il free con 96.1333. 'E' incredibile non me l'aspettavo proprio l'...

Sincronizzato - Europei : argento per Minisini-Flamini nel Libero : L'oro europeo del desiderio resta tale, per ora. Anche per una coppia campione mondiale. L'oro mancato anche nel programma del Libero. Giorgio Minisini e Manila Flamini, iridati nel Duo misto e reduci ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’ARGENTO nel duo misto Libero : Tutto come previsto nella finale del programma libero del duo misto, penultima gara della rassegna continentale 2018 a Glasgow dedicata al Nuoto sincronizzato. Al Scotstoun Sport Campus Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento alle spalle della Russia e davanti alla Spagna. Ci hanno provato i due azzurri a tirar fuori il meglio dal loro esercizio, accompagnati dalla colonna sonora “The Duel ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro meravigliose e di bronzo nel duo Libero : Ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 4 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo è scesa in acqua in questa mattinata britannica con la coppia Linda Cerruti/Costanza Ferro nel programma libero del duo, centrando un altro prestigioso bronzo e portando il computo dei metalli a ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini ci riprovano nel programma Libero. Russia favorita : Domani, nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 del Nuoto sincronizzato, Manila Flamini e Giorgia Minisini tornano in scena. Dopo l’argento nella routine tecnica del duo misto, alle spalle della Russia, in casa Italia c’è voglia di riscatto. Il giudizio non ha convinto molto e si è avuta l’impressione che alla coppia formata da Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev si sia un po’ chiuso gli occhi su ...

Europei Ginnastica 2018 – Martina Basile ottiene un ottimo 5° posto nel corpo Libero : De Jesus Dos Santos Campionessa d’Europa : ottimo quinto posto per Martina Basile nel corpo libero: la finale degli Europei di Ginnastica 2018 premia la francese Melanie De Jesus Dos Santos (13.766), nuova Campionessa d’Europa Nessuna medaglia ma una prestazione da applausi per Martina Basile nella finale di corpo libero negli Europei di Ginnastica 2018. La giovane azzurra raggiunge un quinto posto nella prova di Glasgow, totalizzando 13.166. La medaglia d’oro va a ...

Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile Libero ai campionati europei : Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile liberoa gli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline, e che si sta svolgendo tra Glasgow e Berlino. Paltrinieri, campione The post Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile libero ai campionati europei appeared first on Il Post.

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Italia d’ARGENTO nel Libero combinato! L’Ucraina si impone - Russia assente : La terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) rimpingua il bottino tricolore in questa rassegna continentale. Dopo aver collezionato 1 argento e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo conquista il secondo posto nella finale del libero combinato a squadre dove, anche per l’assenza della compagine russa, le carte si sono un po’ ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia in cerca di un’altra medaglia nel Libero combinato : Terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 1 argento e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in acqua nei preliminari del programma libero del solo con Linda Cerruti e poi nella finale del libero combinato a squadre, dove si punta a centrare il podio. Alle ore 10.00 ...

Lotta - Europei junior 2018 : azzurro sbiadito nello stile Libero - soltanto Salvatore Diana spera nel ripescaggio : azzurro sbiadito nello stile libero agli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. I quattro italiani in gara non sono riusciti a guadagnarsi l’accesso alla finale e soltanto uno di essi può ancora sperare nel ripescaggio per rimpinguare il bottino di medaglie del Bel Paese nel torneo di casa. Salvatore Diana nella categoria -74 kg ha sperato a lungo di poter avere la meglio sul fortissimo armeno Alikhanyan, ma nei ...

Terni. Neonato morto nel parcheggio : la madre indagata a piede Libero : Non c’è stato alcun fermo. La donna è al momento indagata a piede libero. Si tratta della madre del bimbo

