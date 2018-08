Lezione sull’ombra degli alberi presso il CEA Parco dei Ligustri

meteoweb.eu

: Vi aspettiamo l'11 agosto per la lezione sull'ombra degli alberi. Presso il nostro CEA di interesse regionale.… - POPOLOALBERI : Vi aspettiamo l'11 agosto per la lezione sull'ombra degli alberi. Presso il nostro CEA di interesse regionale.… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018)il CEA di interesse regionaledeia Loreto Aprutino (PE) l’11 agosto a partire dalle 17:00 si svolgerà unacon visita guidata dedicata all’ombrae alle sue caratteristiche scientifiche. Si tratta di un argomento a volte sottovalutato e banalizzato senza capirne totalmente l’importanza. Molte amministrazioni e tanti cittadini ignorano il valore dell’ombra. Troppo spesso le chiome arboree vengono distrutte o rovinate facendo perdere i servizi ecosistemici. L’ombra arborea è totalmente diversa da quella generata da un edificio o da un tendone in quanto si sviluppa da un essere vivente che riesce a mitigare le torride temperature estive in città o lungo le strade. Quante volte ci siamo svenati nel trovare un posto all’ombradurante il forte caldo per poter proteggere le nostre auto ...