L’ex primo ministro malese Najib Razak è stato formalmente accusato di riciclaggio di

Juventus - primo contatto Bonucci-Ronaldo : L’ex Milan consiglia… il ristorante al portoghese : L’asso portoghese ha cenato in un noto ristorante torinese su consiglio di Leonardo Bonucci Prove di feeling tra Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, incrociatisi di nuovo ieri dopo la finale di Cardiff di 14 mesi fa. primo allenamento insieme per l’italiano e il portoghese, che hanno avuto modo di discutere anche della prima serata mondana dell’ex Real Madrid a Torino. CRISTIANO RONALDO – AFP/LaPresse CR7 infatti ...

Tanti auguri Meghan Markle : L’ex attrice di Suits festeggia il primo compleanno da duchessa : Il 4 agosto è il giorno in cui, nel 1789, la Francia ha formalmente abolito il sistema feudale nonché la data in cui papa Pio X è stato eletto al soglio di Pietro, nel 1903, o – ancora – il giorno in cui il Regno Unito ha dichiarato formalmente guerra alla Germania nel 1914. Nel 2018, a proposito di Inghilterra, il 4 agosto è soprattutto il momento in cui ricorre il compleanno della duchessa di Sussex Meghan Markle, già protagonista ...

“Toh - è il figlio di Matteo Renzi…”. Perché ora tutti parlano di Francesco - 17 anni - primogenito delL’ex premier. Per lui una notizia bellissima : dove lo vedremo : Se c’è una cosa che non si piò rimproverare a Matteo Renzi è quella di non essere un padre amorevole e rispettoso della sua famiglia: ha cercato sempre di tenere tutti al di fuori e lontani dai riflettori. Adesso, però, c’è rischio che la scena da qui ai prossimi anni gliela rubi il figlio Francesco, grazie all’altra grande passione di papà Matteo oltre alla politica: il calcio. Sì, Perché il provino è superato. Il ...

L’ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif è stato condannato a 10 anni di carcere : Con l'accusa di corruzione, in relazione a un'indagine iniziata con i Panama Papers che lo aveva già costretto alle dimissioni The post L’ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif è stato condannato a 10 anni di carcere appeared first on Il Post.

La Pira - primo passo di Bergoglio verso la beatificazione delL’ex sindaco di Firenze che voleva il dialogo con il mondo arabo : Qualche monsignore in vena di battuta, ma poi non troppo, ha così commentato la decisione di Papa Francesco di aprire la strada verso gli altari all’ex sindaco di Firenze Giorgio La Pira: “Ecco l’anti-Salvini”. La Pira è stato infatti il politico cattolico più aperto alle ragioni del mondo arabo. A partire dai primi anni Cinquanta intuì infatti il valore ed il ruolo geopolitico del Mediterraneo come punto strategico della pace mondiale. Iniziò ...

È stato arrestato L’ex primo ministro malese Najib Razak : l’ex primo ministro malese Najib Razak è stato arrestato in relazione all’enorme scandalo che ha colpito il controverso fondo di investimenti malese 1Malaysia Development Bhd (1MDB), creato nel 2009 proprio da Najib e al centro di grossi processi per truffa, The post È stato arrestato l’ex primo ministro malese Najib Razak appeared first on Il Post.