Lercara Friddi Catturato il latitante Giovanni Giuseppe Rizzo

Aggressione razzista a Lercara Friddi : un arresto : Un arresto a Lercara Friddi (Palermo) per l’ Aggressione a Davide Mangiapane, 23enne ballerino di origini africane nato nel capoluogo siciliano che il 22 luglio scorso è stato picchiato fino a svenire davanti a un pub dopo una lite per futili motivi. I carabinieri hanno arrestato nella notte Giuseppe Cascino, 29 anni: secondo chi indaga sarebbe stato lui ad aggredire Davide, in concorso con una seconda persona, pare un minorenne. A Cascino è ...

Palermo - divampa incendio in un opificio di zolfo a Lercara Friddi. Si indaga : Un incendio è divampato in un opificio per la macinazione dello zolfo a Lercara Friddi , Pa, dell'omonima via Friddi. Sul luogo sono intervenute pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Lercara ...