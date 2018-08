Lei ha 15 anni | lui 16 e sta morendo | l' addio tra i due giovani ha commosso il mondo

Robbie Williams - 8 anni fa sposava Ayda : il messaggio toccante di Lei : Robbie Williams e Ayda Field festeggiano 8 anni di matrimonio: lei dedica al cantante importanti parole Otto anni fa, Robbie Williams convolava a nozze con Ayda Field. I due si sono conosciuti attraverso un appuntamento al buio e da allora non si sono più separati. Lei è riuscita a conquistare completamente il cuore della popstar, […] L'articolo Robbie Williams, 8 anni fa sposava Ayda: il messaggio toccante di lei proviene da Gossip e Tv.

Beyoncé su Vogue America per September Issue - una rivincita attesa 21 anni : l’articolo integrale scritto da Lei : Beyoncé su Vogue America è la protagonista di September Issue. Non ha solo scelto il fotografo per l'immagine di copertina e poi selezionato le immagini da utilizzare nel magazine ma ha anche voluto scrivere l'articolo in prima persona. Beyoncé racconta Beyoncé su Vogue America attraverso un lungo articolo in cui parla della sua vita, del suo corpo e di molto altro. L'articolo integrale è disponibile sul sito di Vogue America e qui sotto vi ...

La storia di Roberta Riina - uccisa a 22 anni da un vagabondo che voleva abusare di Lei : La mattina del 18 ottobre Rosalinda Riina trova sua sorella Roberta, 22 anni, riversa sul letto e con il cranio sfondato. È stata uccisa dopo un tentativo di violenza sessuale. Il brutale omicida non tarderà a colpire di nuovo nella casa di un'altra donna, ma stavolta sarà scoperto. Emilio Zanini, un vagabondo di 42 anni. Un episodio oscuro del passato di Zanini mette in luce i suoi disturbi: lo sioccante tentativo di violenza sessuale a danno ...

“Purtroppo è Lei”. Delia - 16 anni - scomparsa nel nulla. La terribile scoperta : Una scomparsa che aveva terrorizzato i genitori e dato il via a delle ricerche disperate, a tappeto. Una corsa contro il tempo che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazzina ligure di 16 anni, Delia, la cui sparizione da Andora (Savona) era stata denunciata dai parenti mercoledì sera. Il corpo senza vita dell’adolescente è stato trovato nelle scorse ore all’interno ...

L’hanno trovato senza vita : aveva 32 anni. Tutti sotto choc - soprattutto ‘Lei’ : “Il suicidio del mio amico è più che devastante. Dobbiamo lavorare di più per cambiare la nostra cultura, per dare risalto alla salute mentale e per cancellare lo stigma che dice che non ne possiamo parlare ad alta voce. Se stai soffrendo, chiama un amico o un famigliare oggi. Dobbiamo salvarci a vicenda”. Parole di Lady Gaga, la famosissima cantante che esprime così, su Twitter, tutto il suo dolore per la scomparsa dell’amico. Un ...

Silvia Provvedi dimentica Fabrizio corona con Benji del duo Benji e Fedez? Il settimanale Spy lancia lo scoop: "si sono baciati sotto gli occhi di tutti".

“C’è una lettera per Lei”. La figlia scompare nel nulla per 5 anni - poi la scoperta : L’orrore che nessun genitore si vorrebbe mai trovare a vivere sulla propria pelle, quello di perdere completamente le tracce del proprio figlio senza sapere più che fine abbia fatto. Casi così, purtroppo, sono più frequenti di quanto si possa immaginare e affollano giornali e televisioni nel tentativo di trovare risposte a domande terribili. Una storia davvero incredibile è quella che si è trovata a vivere una mamma che, nel momento ...

“Benvenuto Mosè”. Terzo figlio per Lei che è già nonna : quanti anni ha. La neomamma divide il web - l’età è davvero troppo avanzata : Accadono cose davvero incredibili… Tipo diventare di nuovo genitori dopo che si è già diventati nonni. Come? Sì, è un po’ complesso, ma questa storia è così particolare che merita di essere raccontata. La protagonista assoluta è Stella Milanesio, una donna di 55 anni, già nonna, che si è ritrovata al centro di un evento più unico che raro: ha dato alla luce Mosè, il suo Terzo figlio concepito con il marito Giovanni Dalmasso, ...

Amarsi tutta la vita e morire insieme. 99 anni Lei - 101 lui. Cosa è successo : Lui aveva 22 anni lei 19. Si erano incontrati per caso e subito era stato amore. Alla vigilia della catastrofe bellica che avrebbe portato il mondo sul baratro, si erano detti sì. Era il 1939 e niente era come adesso. Un mondo così distante che sembra dimenticato in cui il ciclo della stagioni regolava ancora la vita quotidiana e le informazioni viaggiavano spesso con un francobollo attaccato. Un mondo che Eveleyn e Gilbert hanno ...

Eva Kant compie 55 anni - un volume speciale di Diabolik per festeggiare la ladra dagli occhi verdi : “Prima di Lei solo sciacquette” : La sua figura agile e biondissima è ispirata a quella di Grace Kelly e Kim Novak. Il cognome invece è quello del filosofo Immanuel, di cui Angela Giussani era una fine conoscitrice. Eva Kant compie 55 anni (di vita editoriale, s’intende). Per festeggiare, la casa editrice Astorina e Mondadori Oscar INK le dedicano un volume speciale: Eva Kant entra in scena, 184 pagine che ripercorrono il primo incontro tra la ladra con gli occhi verdi e il Re ...

“Purtroppo è Lei”. Scompare a 13 anni - poi il terribile ritrovamento nei boschi : L’ultima volta che l’avevano vista si trovava a casa, da sola, e non aveva detto a nessuno che sarebbe uscita. Al ritorno, però, i genitori non l’avevano più trovata all’interno dell’abitazione e così, preoccupati, avevano provato inutilmente a contattarla. Un giro di telefonate agli amici, le ricerche nei dintorni. Poi l’allarme lanciato alle forze dell’ordine, che avevano subito dato il via a ...

Calenzano - il prete si difende : “Pensavo avesse 15 anni - prendeva Lei l’iniziativa” : Il prete, davanti ai giudici durante l'interrogatorio, avrebbe affermato di non sapere l'età esatta della piccola e che era lei a prendere l'iniziativa. Fatti che secondo il Gip che ha disposto i domiciliari sono smentiti dal suo stesso racconto e da quello dei familiari della bimba. Per i giudici don Paolo Glaentzer ha dimostrato "un pervicace radicamento in condotte devianti e illecite"Continua a leggere

“È morta il giorno dei suoi 18 anni”. Destino infame - perché oggi tutti parlano di Lei : “Questo mondo crudele si è preso la mia anima gemella per il suo diciottesimo compleanno. Ero così orgoglioso della bellissima giovane donna nel quale si era trasformata. Ellie mi mancherai più di quanto avresti mai potuto immaginare. Riposa in pace, piccola campionessa!”. È morta nel giorno del suo 18esimo compleanno. La giovane snowboarder del team GB Ellie Soutter è deceduta per motivi che non sono stati rivelati e a darne la notizia è ...

