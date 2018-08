Legge elettorale regionale | il PD costretto a ritirare le modifiche

Abruzzo - colpo di coda Pd prima del voto : tenta di cambiare la Legge elettorale. Ma fallisce per l’ostruzionismo in consiglio : La avevano chiamato il Marianellum, dal nome del suo estensore, Sandro Mariani. È il colpa di coda tentato dal Pd in Abruzzo dopo aver appreso che sarà presto tempo di elezioni. Il governatore e senatore Luciano D’Alfonso sta per dimettersi dalla prima carica: ha scelto Palazzo Madama. Tra qualche mese quindi la Regione voterà il suo nuovo presidente e il Pd ha deciso di presentare in extremis una modifica della legge elettorale regionale. La ...

La voce della Politica Gruppo Consiliare M5S Basilicata su Legge elettorale : Continuano le trattative condotte dalla maggioranza per arrivare alla modifica della legge elettorale. La conferenza dei capiGruppo di ieri è stata l'occasione per imbastire l'ennesima discussione su ...

Riforme - Pisicchio : 'É tempo giusto per cambiare la Legge elettorale' : Dal 'Bignamì delle leggi elettorali in Italia e nel mondo si evince che gli americani votano con le stesse regole dal 1789, gli inglesi dal 1832, i tedeschi dal 1949 ed i francesi dal 1978. 'In ...

Toscana - il Pd comincia ad avere paura della Lega : spunta l’idea di ricambiare la Legge elettorale (e togliere il ballottaggio) : Nella cartina politica dell’Italia, fino al crollo del muro di Berlino, la Toscana era una vasta macchia rossa con appena una chiazza bianca: Lucca, feudo dc. Trent’anni dopo il rosso è quasi sparito, salvo, ironia della storia elettorale, a Lucca oltre che a Firenze e Prato, il cuore produttivo e ricco della regione. Dopo i ballottaggi del 24 giugno in seguti alla caduta delle ultime roccaforti rosse – Siena, Pisa e Massa –, la Lega e la ...

"Pd Toscana vuol cambiare Legge elettorale per vincere le elezioni" : Il Partito Democratico teme di perdere anche la Toscana , dopo la scoppola delle ultime amministrative. Ecco perché la classe dirigente locale del Pd starebbe pensando di modificare la legge ...

La voce della Politica G.Rosa : Legge elettorale vittima delle faide del Pd. Ora basta. : Anche la Legge elettorale viene colpita dalle divisioni esistenti nel Partito Democratico. Oggi in Prima Commissione nuovo atto della tragicommedia del Partito Democratico: da un lato, la proposta di ...

Reintroduzione della leva obbligatoria : una Legge inutile. Così i politici rendono omaggio alle associazioni viste come bacino elettorale : ... per quello che fa, per quelli che sono i suoi ideali, senza costrizioni di legge! Queste proposte di legge hanno tutta l'aria di norme fatte da vecchi per i vecchi, con la complicità della politica ...