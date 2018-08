Le strade chiuse al traffico sulla riviera per la ' Notte Rosa'

NUBIFRAGIO A ROMA : strade chiuse PER ALLAGAMENTI/ Video ultime notizie : rami caduti - disagi circolazione treni : NUBIFRAGIO a ROMA: il maltempo si sta abbattendo sulla Capitale provocando disagi ed ALLAGAMENTI. Problemi nella circolazione a causa delle STRADE sommerse dall'acqua.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Calcutta a Latina il 21 luglio - strade chiuse e ritiro biglietti presso lo Stadio Francioni : Calcutta a Latina il 21 luglio per un concerto allo Stadio Francioni. L'artista terrà in estate solo due concerti, il primo allo Stadio della sua città Natale, Latina, il secondo all'Arena di Verona atteso per il prossimo 6 agosto. I biglietti per il concerto di Calcutta a Latina in programma per sabato 2 luglio sono ancora disponibili in numero limitato su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati della penisola. L'unico settore ...

Roma - è il weekend di Roger Waters : strade chiuse e bus deviati : weekend movimentato per la viabilità a Roma : alcune strade saranno chiuse e varie linee di bus saranno deviate per il concerto di Roger Waters previsto domani al Circo Massimo, il Lazio Pride in ...

Stanotte a Milano è esondato il fiume Seveso - alcune strade sono state chiuse : Nella notte tra mercoledì e giovedì è esondato a Milano il fiume Seveso, a causa di un fortissimo temporale. Secondo le informazioni fornite dal Comune, l’esondazione è avvenuta alle 3.10 e il fiume è tornato nei suoi argini alle 6.15. Il Seveso The post Stanotte a Milano è esondato il fiume Seveso, alcune strade sono state chiuse appeared first on Il Post.

Maltempo - violenti temporali nella notte al Nord dopo la disastrosa alluvione di Moena : Trentino in ginocchio - evacuati e strade chiuse [LIVE] : 1/23 ...

Maltempo - situazione drammatica in Trentino : strade chiuse - rifugio Taramelli isolato : L’eccezionale ondata di Maltempo ha portato anche alla chiusura di diverse strade in Trentino. La situazione delle strade e della circolazione e’ la seguente: Strada statale 48: circonvallazione di Moena chiusa; Strada statale 48: la rotatoria di Soraga e’ stata ripristinata alla circolazione in serata, dopo l’interruzione dovuta agli allagamenti; Statale 346 del passo San Pellegrino: chiusa; il passaggio dei mezzi per la ...

Google Maps : in arrivo le segnalazioni di incidenti - lavori e strade chiuse - : ... era stata avvistata in un teardown di Google Maps 9.79 e, adesso, sembra stia diventando gradualmente disponibile per gli utenti in tutto il mondo. Leggi anche : Maps Go arriva sul Play Store Al ...

In roll out su Google Maps le segnalazioni di incidenti - strade chiuse e lavori in corso : Annunciata qualche settimana fa la nuova funzionalità à la Waze di Google Maps è finalmente in fase di roll out graduale. Accenniamo in questi termini alla nuova funzione in tempo reale relativa alla segnalazione degli incidenti, dei lavori in corso e delle strade chiuse momentaneamente che sbarca ora sulla celebre app di Big G, dopo l'annuncio nella versione 9.79. L'articolo In roll out su Google Maps le segnalazioni di incidenti, strade ...

Mezza maratona a Roma - strade chiuse e bus deviati : Questa sera, con partenza alle ore 21 da Piazza del Popolo, luogo simbolo della Capitale, si svolgerà la 2a edizione della Mezza maratona di Roma , una delle 21 chilometri più partecipate d'Italia. ...

strade L'AQUILA : IRA MARI FIAMMA - ''SOLO RATTOPPI - MOLTE CHIUSE A DUE RUOTE'' : Come detto la politica, 'l'altra', tace ed evidentemente acconsente a che si proceda con azioni che sono l'esatto opposto di una corretta gestione che non è, come logico dedurre, una mala gestione, ...

Lo Stato Sociale a Bologna il 12 giugno in Piazza Maggiore : info viabilità - strade chiuse - come accedere al concerto : Lo Stato Sociale a Bologna, in concerto stasera - martedì 12 giugno. L'evento - ad ingresso gratuito - si terrà in Piazza Maggiore dalle ore 21:00 alle 23:30. L'ingresso in Piazza Maggiore è libero ma fino a un massimo di 12.500 persone, la capienza massima concessa per motivi di sicurezza. Gli interessati a partecipare all'evento potranno accedere alla Piazza dalle 18.30 tramite quattro varchi: Piazza Nettuno, Piazza Re Enzo, Piazza ...